Rossi content: "Tweede startplaats goed resultaat"

17:02 – In zijn eerste run in Q2 van de kwalificatie voor de Grand Prix van Tsjechië reed Valentino Rossi nog de vijfde tijd - al werd dat P4 omdat de rondetijd van Jorge Lorenzo werd geschrapt wegens het overschrijden van de baanlimieten bij bocht 14 - maar dankzij een sterke laatste run mag de Yamaha-coureur zondag de race starten op plek twee.



Rossi verbeterde zich in zijn tweede poging naar een 1.55.073. Daarmee gaf hij 0,092 seconde toe op snelste man Marc Márquez. Op de vraag na afloop wat hij in zijn laatste run heeft gevonden, antwoordde de Italiaan lachend: "Later remmen en eerder op het gas". Om vervolgens weer serieus te worden. "Ik voelde me in de eerste run al goed, alleen die is altijd lastig. Ik wist echter dat de potentie er was. In mijn tweede run had ik vrij baan, heb ik goed gereden en geen fouten gemaakt."



Met 119 punten is Rossi de nummer vier van de WK-stand. Zijn achterstand op koploper Márquez bedraagt tien punten. Maverick Viñales (124) en Andrea Dovizioso (123) bezetten respectievelijk de tweede en derde plaats in het klassement. Rossi gaat met vertrouwen de race in Brno in. "Ik zat dicht bij de pole, dus dat is jammer. Maar de tweede plaats in een goed resultaat en een mooie uitgangspositie", besloot hij.