Zege in Brno geeft Márquez vertrouwen voor Oostenrijk

12:29 – Marc Márquez kwam vorig jaar niet verder dan een vijfde plaats in de Grand Prix van Oostenrijk, op bijna twaalf seconden achterstand van winnaar Andrea Iannone. Desondanks benadert de regerend wereldkampioen de komende editie van het evenement op de Red Bull Ring, dit weekend, positief.



"Vorig jaar hadden we het lastig op de Red Bull Ring, maar hopelijk is dat dit seizoen anders. In het verleden was Brno ook een uitdagende baan voor ons, maar dit jaar scoorden we er een fantastisch resultaat. We gaan dus met een positief gevoel naar Oostenrijk", aldus Márquez. De Spanjaard had de Grand Prix van Tsjechië al sinds 2013 niet meer gewonnen, maar boekte afgelopen weekeinde een dominante overwinning na een perfect getimede wissel van regenbanden naar slicks.



Na de race bleef een groot deel van de MotoGP-coureurs in Brno voor een testsessie op maandag. Márquez eindigde de dag op de tweede plaats, achter Valentino Rossi. "In de test zijn we met diverse aspecten van de setup aan de slag gegaan, ook met het oog op de komende race, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van een betere acceleratie. Uiteraard hebben we ook goede stabiliteit onder het remmen nodig. We zullen zien, zoals altijd zal het draaien om het vinden van een mooi compromis", besluit Márquez.