Rossi content: "Ik voel me nu goed op de YZR-M1"

13:44 – Waar Maverick Viñales na zijn overstap van Suzuki naar Yamaha weinig tijd nodig had om te wennen aan de YZR-M1, slaagde Valentino Rossi er tijdens de wintertests maar niet in zijn draai te vinden op de nieuwe machine. Inmiddels is dat wel anders, zegt de negenvoudig wereldkampioen in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk van komend weekend.



"Ik voel me nu goed op de YZR-M1, het rijden van de motor gaat beter. Ik ben blij en hoop dat ik elke race kan meedoen om het podium. Het kampioenschap ligt nog open en het wordt belangrijk om zoveel mogelijk punten te pakken", aldus Rossi. De 38-jarige Italiaan is met 132 punten de nummer vier van het klassement. Zijn achterstand op koploper Marc Márquez bedraagt 22 punten.



Rossi eindigde vorig jaar als vierde op de Red Bull Ring. De Yamaha's bleken in het Alpenland niet opgewassen tegen het vermogen van Ducati, dat met Andrea Iannone en Andrea Dovizioso een dubbelzege scoorde. Rossi's toenmalige teamgenoot Jorge Lorenzo, tegenwoordig actief bij Ducati, werd derde. "Oostenrijk ligt ons niet helemaal, maar ik hoop dat we om een goed resultaat kunnen strijden", besluit Rossi.