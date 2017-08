Miller verruilt Honda voor Ducati in '18, rijdt voor Pramac

19:43 – De winnaar van de TT van Assen van 2016, Jack Miller, verkast van Marc VDS naar het team van Pramac. De 22-jarige Australiër zal bij de Italiaanse stal de plek innemen van Scott Redding, voor wie geen plaats meer is. Dit betekent dat Miller, die jarenlang protégé was van Honda, vanaf 2018 in dienst van Ducati zal rijden.



Miller mag aanschuiven als teamgenoot van Danilo Petrucci, de Italiaan die dit jaar al tweemaal op het podium plaats mocht nemen. Petrucci kwam in de Dutch TT 0.063 seconden tekort voor de overwinning, die op de Drentse heide naar Valentino Rossi ging. Miller scoorde zijn beste seizoensresultaat eveneens in Nederland: de jonge Australiër vloog op het TT Circuit naar een zesde plaats.



Voorlopig bezet Miller de twaalfde plaats in het klassement: de enkelvoudig GP-winnaar heeft inmiddels 43 punten verzameld, dat zijn er twintig meer dan teammaat Tito Rabat. Voor Redding zit er niet veel anders in dan terug te keren naar zijn oude werkgever Marc VDS, al wordt er eveneens gefluisterd dat de in Groningen woonachtige rijder weleens kan overstappen naar het Superbike-wereldkampioenschap.