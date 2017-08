Márquez: "Basis stukken beter dan vorig seizoen"

15:45 – Marc Márquez mag dan wel als koploper in de WK-stand naar Oostenrijk zijn gekomen, de Red Bull Ring zou de Ducati Desmosedici GP17 en Yamaha YZR-M1 beter liggen dan de Honda RC213V, zo was althans de verwachting. Márquez maakte zaterdag echter indruk door in de kwalificatie de poleposition te veroveren. De coureur van Repsol Honda was de snelste met een 1.23.235.



Vorig jaar kwam Márquez niet verder dan de vijfde plaats in de race op de Red Bull Ring. Ducati boekte destijds met Andrea Iannone en Andrea Dovizioso een dubbelzege, daarachter volgden de Yamaha's van Jorge Lorenzo en Valentino Rossi. "Afgelopen seizoen hadden we het hier heel lastig, maar voor dit jaar hebben we ons uitstekend voorbereid", reageerde Márquez na de kwalificatie.



Márquez boekte afgelopen zondag een ruime overwinning in de Grand Prix van Tsjechië. Na de race bleef een groot deel van de MotoGP-coureurs op het circuit van Brno voor een testdag op maandag. "Daar hebben we veel dingen geprobeerd met het oog op deze race", aldus Márquez. "We zijn dit weekend met een goede basis begonnen, stukken beter dan vorig jaar het geval was."



Voor de race heeft Márquez op de eerste startrij gezelschap van Ducati-rijders Dovizioso en Lorenzo. Yamaha-coureurs Maverick Viñales en Rossi starten respectievelijk als vierde en zevende. Márquez kijkt uit naar de wedstrijd. "Op dit moment kunnen we in een goed ritme komen en een mooi tempo rijden, maar de race is het voornaamste. We gaan het maximale geven en het zal belangrijk worden om de juiste achterband te kiezen."