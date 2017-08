Dovizioso kiest voor medium band: "Waanzinnig besluit"

16:05 – Andrea Dovizioso maakte zaterdag een verrassende keuze voor de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk. De Ducati-coureur koos ervoor om beide runs af te werken met een medium achterband op zijn Desmosedici GP17, in plaats van de zachte variant. Het bracht hem wel de tweede tijd, op 0,144 seconde van snelste man Marc Márquez.



"Het was een waanzinnige beslissing", sprak Dovizioso na afloop van de kwalificatie. "We werken normaal gesproken altijd met de zachte achterband en we dachten dat deze de juiste keuze zou zijn voor de race. Met de temperaturen van vandaag werkte het echter niet. Iedereen klaagde erover en had het lastig." Het was ongeveer 20 graden Celsius in Spielberg.



"Daarom bedachten we dat heel misschien de medium achterband de juiste keuze zou zijn", vervolgde Dovizioso. "Ik probeerde de medium in mijn eerste run en dat voelde goed, daarom heb ik er ook voor mijn tweede run voor gekozen. Daarin heb ik niet de perfecte ronde gereden, maar de strategie was wel de juiste en dus ben ik blij."



Jorge Lorenzo, de teamgenoot van Dovizioso, sluit zondag naast Márquez en zijn Ducati-collega aan op de eerste startrij. De drievoudig MotoGP-kampioen heeft een goed gevoel voor de race. "Stap voor stap, training na training, hebben we onze motor verbeterd. Daarnaast wordt de baan steeds sneller, aangezien de hoeveelheid grip toeneemt door de gereden ronden, waardoor iedereen harder gaat", sprak de Spanjaard. "We zijn iets dichter bij Márquez gekomen. Zijn tempo lijkt het snelst, maar we zitten in de buurt. Als we voor morgen de remmen kunnen verbeteren, dan kunnen we zelfs nog sneller."