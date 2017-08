Márquez: "Stap voor stap goede basis kunnen vinden"

10:27 – Na zes races was Marc Márquez met 37 punten achterstand op de toenmalige leider Maverick Viñales de nummer vier van het MotoGP-klassement, maar inmiddels ligt het momentum helemaal bij de regerend wereldkampioen. Dankzij vijf opeenvolgende podiumplaatsen, waaronder twee zeges, is de coureur van Repsol Honda naar de koppositie geklommen.



Márquez reist met zestien punten voorsprong op naaste belager Andrea Dovizioso af naar Silverstone, waar komend weekend de twaalfde ronde van het kampioenschap plaatsvindt. "Stap voor stap is het ons gelukt om een goede basis voor onze motor te vinden en dat is uitstekend, aangezien één van mijn doelen is om altijd vooraan mee te doen en constant te zijn op alle circuits en onder alle omstandigheden", zegt Márquez.



"Natuurlijk gaan we op Silverstone hetzelfde proberen. Ik vind het een leuk circuit, ook al weten we dat het een uitdagende wedstrijd gaat worden omdat onze concurrenten hier doorgaans heel sterk zijn", vervolgt Márquez. Vorig jaar eindigde de Spanjaard als vierde op het asfaltlint in Northamptonshire, achter Viñales (destijds nog bij Suzuki), Cal Crutchlow en Valentino Rossi. Met laatstgenoemde vocht Márquez een fantastisch gevecht uit, maar daarin trok hij aan het kortste eind.



"Afgelopen seizoen hebben we gedurende het weekend goed werk geleverd, alleen maakten we voor de race niet de perfecte keuze wat betreft de voorband. Dit jaar gaan we er alles aan doen om weer voor een podiumplek te kunnen vechten", besluit Márquez, die in 2010 (125cc) en 2014 (MotoGP) al wist te winnen op Silverstone.