Bendsneyder: "Positieve dingen gevonden tijdens test"

15:10 – Na de teleurstellende race in Oostenrijk bleef onder meer Bo Bendsneyder nog even op de Red Bull Ring voor een testsessie. Daarin heeft de 18-jarige Rotterdammer met zijn team Red Bull KTM Ajo nieuwe dingen ontdekt, wat de coureur vertrouwen geeft voor de Grand Prix van Groot-Brittannië van komend weekend op Silverstone.



"Ik kan niet wachten om naar Silverstone te gaan, waar ik vorig jaar mijn eerste podiumplaats in het WK heb gepakt. Ik vind het echt een leuk evenement", blikt Bendsneyder vooruit. De Nederlander eindigde vorig jaar als derde op Silverstone, een prestatie die hij later dat seizoen wist te evenaren op Sepang.



Deze jaargang stond Bendsneyder nog niet op het podium. Wel ging hij in Oostenrijk in het begin van de race aan kop, maar hij kwam niet aan de finish in het Alpenland. De man met startnummer 64 eindigde met een valpartij, nadat hij achterop John McPhee was gebotst. Op dat moment was Bendsneyder al teruggevallen tot de subtop.



"In de laatste paar races vechten we rond de top-vijf en zelfs het podium, dus we zullen zien waar we komend weekend kunnen eindigen", vervolgt Bendsneyder. "In de test na de Grand Prix van Oostenrijk hebben we wat dingen kunnen uitproberen en die bleken positief. Daardoor hebben we ons tempo en de remmen kunnen verbeteren. Van de eerste minuut van de eerste vrije training tot de laatste seconde van de warm-up moeten we gefocust zijn en hard werken. In de race gaan we alles geven om weer een mooi resultaat te scoren."