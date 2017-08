Zarco snelste in derde training, top tien blijft ongewijzigd

12:21 – De derde vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië heeft niet tot wijzigingen in de top tien van de gecombineerde tijdenlijst geleid. Op een opdrogende baan reed Johann Zarco de snelste tijd, maar hij kwam niet in de buurt van de rapste rondetijd van een dag eerder.



De baan was nat in het eerste deel van de derde vrije training op Silverstone, pas in het laatste deel konden de coureurs op pad met droogweerbanden. Zarco had vrij snel de vaart erin zetten en klokte 2.01.734. Dat was weliswaar een kleine verbetering van zijn eigen beste rondetijd van vrijdag, maar altijd nog zo'n acht tienden langzamer dan de 2.00.897 die Crutchlow vrijdagmiddag op de klokken bracht.



De tien coureurs die vrijdagmiddag de top tien van de gecombineerde tijdenlijst vormden, staat daar na de derde training ook. Dat betekent dat Crutchlow, Valentino Rossi, Maverick Viñales, Aleix Espargaro, Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Zarco, Pol Espargaro, Andrea Dovizioso en Scott Redding verzekerd zijn van een plekje in de tweede kwalificatie. De overige deelnemers moeten aantreden in het eerste kwalificatiesegment.