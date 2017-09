Weekendschema: hoe laat zijn welke races en kwalificaties?

16:21 – De Formule 1 is onderweg naar Singapore voor de eerste van zeven overzeese races die gaan bepalen wie Nico Rosberg opvolgt als wereldkampioen. Ook in het F1-loze weekeinde is er genoeg actie voor raceliefhebbers. De spannende titelstrijd in de MotoGP gaat, zonder de geblesseerde Valentino Rossi, verder op Misano. De Europese F3 en het DTM rijden op de Nürburgring, terwijl de Super Formula Autopolis aandoet. Dit is het spoorboekje.



Vrijdag 8 september

Zaterdag 9 september

Zondag 10 september

17.50-18.10 uur: Europese F3- eerste kwalificatie06.45-07.39 uur: Super Formula- kwalificatie10.45-11.20 uur: Europese F3- race 111.40-12.00 uur: DTM- eerste kwalificatie12.35-13.15 uur: Moto3- kwalificatie14.48-15.43 uur: DTM- race 115.05-15.50 uur: Moto2- kwalificatie19.10-19.30 uur: Europese F3- tweede en derde kwalificatie06.05 uur: Super Formula- race11.00 uur: Moto3- race11.05-11.40 uur: Europese F3- race 212.00-12.20 uur: DTM- tweede kwalificatie12.20 uur: Moto2- race15.18-16.13 uur: DTM- race 216.55-17.30 uur: Europese F3- race 3Het overzicht bevat louter de Nederlandse tijden en de raceklassen die op GPUpdate.net te volgen zijn.