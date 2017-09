Márquez na derde training weer bovenaan op Misano

10:46 – Marc Márquez staat na de derde vrije training voor de Grand Prix van San Marino weer bovenaan in de gecombineerde tijdenlijst. De regerend wereldkampioen ging zaterdagochtend op het circuit van Misano, toen het zwart/wit geblokt al uithing, naar een 1.32.958. Márquez was de enige coureur die sneller reed dan 1.33 minuut.



Na twee weken geleden met een technisch probleem te zijn uitgevallen op Silverstone, waarmee hij de koppositie in de WK-stand moest afstaan aan Andrea Dovizioso, begon Márquez voortvarend aan het Grand Prix-weekend op het circuit van Misano. De coureur van Repsol Honda was vrijdag met een marge van dik 0,4 seconde naar nummer twee Michele Pirro de snelste in de eerste oefensessie. In de tweede training viel Márquez, mede door een valpartij, echter terug naar de vijfde stek.



In de derde vrije training herpakte Márquez zich. Met nog ruim één minuut op de klok reed de Spanjaard met een 1.33.190 de snelste van het weekend. Die tijd verbeterde hij een ronde later alweer. Met een 1.32.958 dook Márquez als eerste en voorlopig enige coureur onder de grens van 1.33 minuut op het Misano World Circuit Marco Simoncelli.



Evenals na de vrijdagtrainingen is Maverick Viñales de nummer twee van de gecombineerde tijdenlijst. De coureur van Movistar Yamaha, wiens teamgenoot Valentino Rossi afwezig is vanwege een dubbele beenbreuk, ging rond in 1.33.112. Danilo Petrucci verbeterde de tijd (1.33.231) waarmee hij na de vrijdag bovenaan stond niet, maar als nummer drie gaat hij wel overtuigend door naar Q2.



De top-tien van de gecombineerde tijdenlijst van de eerste drie vrije trainingen mogen rechtstreeks door naar Q2, waar de rest in het eerste kwalificatiedeel moet strijden om twee plekken in het tweede segment. Evenals Márquez, Viñales en Petrucci mogen Cal Crutchlow, Dovizioso, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Johann Zarco, wildcardrijder Pirro en Aleix Espargaró Q1 vanuit de pitbox bekijken. Wel kwamen Zarco en Pedrosa, evenals Sam Lowes, ten val in de slotfase van de training.



Andrea Iannone en de verrassende Tito Rabat stonden voor aanvang van FP3 nog bij de beste tien, maar wisten hun positie zaterdagochtend niet te handhaven en moeten derhalve al in de eerste kwalificatiesessie aan de slag. Dat geldt ook voor onder meer Jonas Folger. Q1 begint om 14.10 uur, 25 minuten is het tijd voor Q2. Eerst, van 13.30 tot en met 14.00 uur, wordt de vierde vrije training nog verreden.