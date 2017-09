Van der Mark dolblij, maar voorzichtig: "Compleet anders"

9:32 – In de persoon van Michael van der Mark verschijnt er tijdens de Grand Prix van Aragón voor de eerste keer sinds 2005 weer een Nederlander aan de start in de MotoGP. De 24-jarige Zuid-Hollander is door Movistar Yamaha aangewezen als vervanger van vedette Valentino Rossi, die ruim een week geleden zijn kuit- en scheenbeen brak tijdens een motorcrosstraining. Van der Mark is bijzonder blij, maar waarschuwt meteen: "Het wordt compleet nieuw."



"Ik ben zo blij, het is echt ontzettend opwindend om de kans te hebben op Valentino's machine te mogen rijden", laat de opgewekte Van der Mark optekenen aan de officiële kanalen van de hoogste motorsportklasse. "Het gaat een lastige week worden, aangezien ik niet kan testen, maar ik ben ontzettend blij en zie uit naar deze kans die het team mij heeft gegeven."



Van der Mark, in het Superbike-wereldkampioenschap actief voor Yamaha, erkent zelf een balletje op te hebben gegooid: "Toen ik hoorde wat er met Valentino was gebeurd, wist ik natuurlijk meteen dat er een vervanger nodig zou zijn. Mijn manager nam contact op met Lin Jarvis, de teambaas van Movistar Yamaha, en vroeg wat de mogelijkheden voor mij waren. Jarvis vertelde gelijk dat er inderdaad een vervanger nodig was voor Aragón; ze hadden een paar coureurs in het achterhoofd, waarvan ik er eentje was. Uiteindelijk kozen ze voor mij."



Dat de Superbike-machine en de MotoGP-motorfiets behoorlijk verschillen is bekend, hoeveel het zal zijn ondervindt Van der Mark aan den lijve op het Motorland Aragón. "Het valt moeilijk te zeggen wat het verschil tussen een Superbike en een MotoGP-machine is, ik weet niet wat ik kan verwachten. Alle onderdelen van de motorfiets zijn verschillend, denk aan de koolstofvezel remmen en de banden. Eerlijk: ik heb geen idee wat ik moet verwachten, maar het wordt sowieso te gek om hier op te mogen rijden."



Rossi is naar verwachting terug voor de race die na Aragón wordt verreden, deze vindt over vier en een halve week plaats op de TwinRing Motegi in Japan. Van der Mark bezet in het Superbike-kampioenschap na acht van de dertien raceweekends de zevende plaats in het tussenklassement: zijn beste prestatie was een vierde plaats, een eindresultaat dat hij driemaal wist te bereiken.