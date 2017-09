Márquez kijkt uit naar Aragon: "De titelstrijd is geweldig"

15:46 – Na een knappe overwinning op het Misano World Circuit Marco Simoncelli deelt Marc Márquez de leiding in het wereldkampioenschap met zijn Italiaanse tegenstrever Andrea Dovizioso. Met een achterstand van zestien punten op beide kemphanen is ook Maverick Viñales nog volop in de race voor de titel. De mannen van het Repsol Honda team krijgen het dit jaar dus bepaald niet cadeau, al geniet Marquez naar eigen zeggen alleen maar van deze competitie.



"Het kampioenschap is dit jaar echt schitterend, alles zit zo dicht bij elkaar. In Misano namen we de leiding in het WK weer over, maar mijn grote rivalen zijn niet ver weg. De laatste vijf races worden ongelooflijk intens en zwaarbevochten. We zullen er heel hard voor moeten werken", laat de Spanjaard zijn licht op de titelstrijd schijnen. Voor de race in Aragon heeft hij in elk geval veel vertrouwen in een goede afloop. "Dit is één van mijn favoriete banen en ik zal voor mijn thuisfans sowieso echt alles geven."



Waar Márquez in Misano een goede indruk achterliet, kende zijn ploegmaat Dani Pedrosa aanmerkelijk meer problemen. Hij kreeg de banden in natte omstandigheden maar niet op temperatuur en bleef daardoor steken op een matige veertiende plek. "Dat was een erg teleurstellend weekend, maar ik heb het inmiddels achter me gelaten en kijk vooral uit naar de race in Aragon", meldt hij hoopvol. "Ik geniet ervan om daar voor mijn eigen fanclub te rijden en als het weer ons een beetje goed gezind is, kan ik wel weer voor het podium strijden."