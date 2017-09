Pedrosa besluit vrijdag als rapste, Rossi eindigt op P20

14:53 – Evenals in de ochtendsessie heeft een rijder van Repsol Honda de tijdenlijst als aanvoerder besloten: Dani Pedrosa klokte tijdens de tweede vrije training op het MotorLand Aragón een 1.59.858 en hield daarmee Jorge Lorenzo en Johann Zarco van zich af. De leider van de eerste training, Pedrosa's teammaat Marc Márquez, werd vierde: Valentino Rossi besloot een behoorlijk actieve tweede sessie als twintigste, op twee tellen van de koploper.



In de beginfase van de training wist Rossi behoorlijk sterk mee te komen: de Italiaan bezette op een gegeven moment zelfs de tweede plaats. Naarmate de tijd verstreek werd de baan echter steeds droger, waarop de rondetijden rap omlaag gingen. Uiteindelijk was Pedrosa de enige rijder die een rondetijd onder de twee minuten wist te noteren: Lorenzo en Zarco kwamen dichtbij, maar het tweetal kon de grens niet beslechten.



Een aantal opvallende namen in de top tien: Karel Abraham (vijfde) en Sam Lowes (zevende) zullen de vingers gekruisd houden voor een doornatte zaterdagochtend. De gecombineerde top tien, opgemaakt na de derde vrije training, mag in de kwalificatie namelijk direct door naar het tweede gedeelte. De kans dat er in het restant van het GP-weekend in Alcañiz overigens regen valt, wordt op zeer klein geschat.



Naast Rossi moet ook diens Movistar Yamaha-collega Maverick Viñales aan de bak, wil hij op zaterdagmiddag direct doorstromen naar de tweede kwalificatie. De Spanjaard eindigde uiteindelijk op een vijftiende plaats: pas in de slotminuten van de training wist Viñales zich op te werken vanaf de laatste positie. Andrea Dovizioso wist zich wel binnen de top tien te nestelen: de Italiaan besloot de vrijdag als achtste.



De derde vrije training op het MotorLand Aragón begint zaterdagochtend om 9.55 uur, ruim vier uur later gaat de kwalificatie van start. Voor de allesbepalende tijdtraining wordt er nog een oefensessie van een half uur afgewerkt.