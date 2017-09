Viñales stormt naar pole op Aragón, Rossi briljant derde

14:51 – Voor de eerste keer sinds de editie van 2012 heet de polesitter voor de Grand Prix van Aragón geen Marc Márquez: nadat de Spaanse Repsol Honda-rijder onderuitging met nog twee minuten op de klok, snelde Movistar Yamaha-rivaal Maverick Viñales onder diens tijd door. Jorge Lorenzo wist zich vanuit Q1 naar een strakke tweede tijd te knokken, Valentino Rossi werd fenomenaal derde.



Het weekend van de terugkeer van Rossi begint steeds ongekendere vormen aan te nemen. Waar vrijwel geen enkele MotoGP-volger durfde te verwachten dat de Italiaanse publiekslieveling al in Aragón terug zou keren op zijn machine, leek een topdrieklassering in de kwalificatie al helemaal buiten bereik. Nog nooit stond Rossi op de voorste startrij in Alcañiz en nu, 23 dagen na het breken van zijn kuit- en scheenbeen, lukt het wel.



Slechts collega Viñales en voormalig stalmaat Lorenzo, tegenwoordig in dienst van Ducati, wisten zich voor Il Dottore te nestelen. Márquez moest na zijn valpartij genoegen nemen met de vijfde plaats, diens titelrivaal Andrea Dovizioso deed zichzelf weinig plezier met P7. Cal Crutchlow wist zijn LCR Honda tussen de fabrieksteams te wurmen en werd vierde, Dani Pedrosa completeerde de tweede rij op P6.



Na een uitstekende derde vrije training waren vele ogen gericht op KTM-wildcardrijder Mika Kallio, maar de Fin kon het in Q2 uiteindelijk niet bolwerken. Nog achter de vanuit Q1 gepromoveerde Johann Zarco werd de 34-jarige twaalfde en laatste in het tweede kwalificatiesegment, KTM-collega's Pol Espargaró en Bradley Smith kwamen echter niet verder dan een veertiende en een 23ste plaats.



Aleix Espargaró had meer reden tot juichen dan broer Pol: de Aprilia-rijder eindigde op een keurige negende stek, voor de Suzuki van Andrea Iannone. De met een halsblessure kampende Jonas Folger - de Duitse Tech 3-rijder beleefde een merkwaardig ongeval in de derde vrije training - moest het stellen met P18.



De Grand Prix van Aragón begint zondagmiddag, zoals vanouds, om 14.00 uur.