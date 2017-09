Pedrosa blij met P2, niet met Rossi: "Gooide deur dicht"

16:17 – Dani Pedrosa was vanwege zijn bandenkeuze voorzichtig in het eerste deel van de Grand Prix van Aragón. De coureur van Repsol Honda reed van de eerste tot en met de twaalfde ronde op plaats zes, maar kwam dankzij een sterke tweede helft van de 23 ronden tellende wedstrijd op MotorLand Aragón achter teamgenoot Marc Márquez als tweede over de meet. Hij haalde Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi en Jorge Lorenzo allemaal in, maar niet iedereen gaf zich zomaar gewonnen.



"Ik ben blij met deze wedstrijd, we waren dit weekend best competitief", begon Pedrosa zijn analyse na afloop van de race. De Spanjaard koos ervoor om te rijden met de medium achterband, waar Márquez en Yahama-rijders Rossi en Viñales opteerden voor de hardste variant en Ducati-troeven Lorenzo en Dovizioso juist rondgingen op de zachtste compound. "We waren niet zeker van onze bandenkeuze. We gingen voor de medium, maar in het begin probeerde ik voorzichtig te zijn."



Pedrosa keek in de eerste twaalf ronden voortdurend aan tegen de achterkant van Viñales, die vanaf poleposition snel terug was gevallen naar de vijfde plek. "Helaas heb ik te lang achter Maverick gereden. Daar heb ik wat tijd verloren. Later verbeterden we allebei het tempo en kon ik hem voorbij, waarna ik op jacht kon naar de kopgroep."



Na Viñales rekende Pedrosa ook Dovizioso in, waarna hij zich aan de staart van Rossi meldde. De negenvoudig wereldkampioen liep 3,5 week geleden een dubbele beenbreuk op, maar als door een wonder kon hij toch racen in Aragón. Aan cadeautjes uitdelen deed Rossi niet, al vond Pedrosa zijn manier van verdedigen iets te veel van het goede. "Op het rechte stuk haalde hij een rare actie uit, door met driehonderd kilometer per uur op de teller de deur dicht te gooien. Het was krap, maar gelukkig kwam ik hem toch voorbij."



Uiteindelijk finishte Pedrosa op 0,8 seconde van Márquez als tweede. "Maar Marc kon natuurlijk een beetje spelen met het gat", bleef hij bescheiden. "Ik voelde me in elk geval sterk deze race, daar ben ik blij mee. Ik ben trots op het team, al is het een beetje jammer van de strategie. Niettemin ben ik tevreden. Aan het einde had ik een uitstekend ritme en ik heb veel inhaalacties uitgevoerd."