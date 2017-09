Dovizioso ziet Márquez weglopen: "Verliep niet als gehoopt"

12:11 – Als gedeeld koploper in de stand om het kampioenschap trok Andrea Dovizioso naar het MotorLand Aragón, om er met een achterstand van zestien punten ten opzichte van racewinnaar Marc Márquez te vertrekken. Meer dan een zevende plaats zat er niet in voor de 31-jarige Italiaan, die eerder dit seizoen al viermaal een Grand Prix op zijn naam had weten te schrijven.



"Het was een lastig weekend en mijn race verliep niet zoals gehoopt. Bij de start probeerde ik bij de koplopers te blijven, maar ik had niet al teveel kaarten die ik uit kon spelen", erkent Dovizioso, die Ducati-teamgenoot Jorge Lorenzo voor de tweede keer dit jaar voor zich zag finishen. "Het feit dat we op vrijdag niet veel konden rijden, maakte de situatie er niet makkelijker op. Aragón is een lastige baan voor ons, we hadden meer tijd nodig. Ik denk dat de keuze voor de zachte achterband geen verkeerde was, de slijtage was aan andere factoren te wijten."



Waar titelrivaal Márquez de volle buit van 25 punten mee naar huis nam, kwam Dovi niet verder dan negen schamele puntjes. "Een zevende plaats is niet waar ik op gehoopt had, maar gezien de omstandigheden was het het best denkbare resultaat. Er zijn nog veel punten te verdelen in de komende vier races en we gaan het maximale eruit halen."



Na een rustpauze van drie weken brandt de seizoensfinale van het MotoGP-seizoen 2017 in alle hevigheid los: de Grands Prix van Japan, Australië en Maleisië volgen elkaar in rap tempo op, deze worden in opeenvolgende weekends afgewerkt. De laatste wedstrijd van het jaar is als vanouds op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia.