Formule 1-test op Circuit de Catalunya, 27 februari 2017

18:03 Dank voor de aandacht, graag verwijzen we jullie naar de site voor het verslag en alle reacties. Graag tot morgen!

18:00 Het zwart-wit geblokt hangt uit! Dag één van de wintertests zit erop!

17:59 Hij passeert Bottas, die alleen in de ochtend in actie kwam.

17:58 Ricciardo schuift op de valreep nog een plekje op: met 1.22.926 gaat de Red Bull naar plek vijf.

17:54 Alleen Marcus Ericsson in de Sauber staat voorlopig achter hem.

17:54 Alonso scherpt zijn beste tijd nog even aan, tot 1.24.852. De Spanjaard, op zachte band, blijft voorlopig op plek tien.

17:52 De laatste minuten van de sessie lopen.

17:47 Na Vettel heeft ook Massa de grens van honderd rondjes bereikt. Ook met de betrouwbaarheid van de Williams zit het voorlopig dus wel snor.

17:40 De dag van Pérez zit er trouwens op; door een probleem met de uitlaat van de Force India duurt de werkdag van de Mexicaan iets korter dan gepland.

17:38 Die tijd klokte hij op mediums. Overigens is Ricciardo buiten op de zachte band, Vettel werkt een stint af op de mediums.

17:36 Hülkenberg schuift op van P10 naar P9 in de Renault, hij noteert 1.24.784.

17:31 Magnussen gaat nog een stukje harder en komt nu tot 1.22.894.

17:30 Magnussen gaat naar P4 in de Haas. De Deen klokt 1.23.039 en deed dat op de zachte band.

17:23 De Spanjaard reed deze tijd op de zachte, gele band.

17:22 Alonso verbetert zich en klokt 1.25.060 in de oranje-zwarte McLaren.

17:18 Hij staat voorlopig helemaal onderaan in de Sauber, die fraai oogt. Een 1.26.841 is de snelste tijd van Zweed, die een 2016-specificatie van de Ferrari-motor in zijn auto heeft liggen.

17:17 Al kiest Marcus Ericsson er nu ook voor om het circuit op te zoeken.

17:16 Opvallend genoeg is alleen Felipe Massa op dit moment, met nog slechts 45 minuten op de klok, op de baan. De rest van de coureurs staat binnen.

17:12 De eerste reactie van Valtteri Bottas:

17:10 Daarover zegt teambaas Eric Boullier het volgende: http://www.gpupdate.net/nl/f1-nieuws/349932/boullier-en-mclaren-verrast-door-problemen-op-dag-een/

17:10 Maar het kan nog erger: Alonso is pas dertien keer rond geweest.

17:08 Ter vergelijking: Ricciardo staat door zijn problemen met de RB13 op slechts 32.

17:08 De teller van Mercedes, verdeeld over twee coureurs, zit op 130 rondjes. Ongelooflijk voor een eerste dag van de wintertests.

17:05 Een korte round-up met nog een uurtje te gaan. De top-11, met achter de naam de snelste rondetijd en het gebruikte bandencompound: 1. Hamilton (1.21.765, S), 2. Vettel (1.21.878, M), 3. Massa (1.22.076, S), 4. Bottas (1.23.169, S), 5. Ricciardo (1.23.372, S), 6. Perez (1.23.709, S), 7. Sainz (1.24.494, M), 8. Magnussen (1.25.260, M), 9. Alonso (1.25.586, SS), 10. Hülkenberg (1.25.773, M), 11. Ericsson (1.26.841, M)

17:01 Dat Mercedes en Ferrari beide zaken momenteel combineren, ze zijn het meest betrouwbaar en het meest snel, is natuurlijk wel een goed teken voor de twee teams.

17:00 Want op deze eerste dagen draait alles om data verzamelen. Snelle tijden rijden is van later zorg.

17:00 Honderd voor Vettel! De Duitser is voor de honderdste keer over start/finish gekomen. Dat is een mooi begin voor Ferrari.

16:56 De tijden tot dusver:

16:54 "Als ik moet kiezen heb ik die problemen liever hier dan tijdens de eerste race. Het goede nieuws is bijvoorbeeld dat het niet ging om grote problemen, het was eerder een kwestie van pech", zei Horner onder meer over de problemen met de RB13 van Ricciardo.

16:53 Ricciardo schuift op softs op naar P5, hij klokt een 1.23.372.

16:52 We spraken zojuist met Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing. Dit had hij te zeggen over de opstartproblemen van zijn team in Barcelona: http://www.gpupdate.net/nl/f1-nieuws/349933/horner-nuanceert-1-0-achterstand-red-bull-door-valse-start/

16:51 Het laatste uur van de testdag breekt alweer bijna aan.

16:43 Vettel flitst naar de tweede tijd: ook de Ferrari duikt onder de poletijd van 2016.

16:41 Ricciardo heeft vanmiddag zestien rondjes afgelegd, met de vier van vanochtend brengt dat het dagtotaal op twintig

16:40 Hamilton nog altijd P1, voor Massa en Vettel. De tijd van Bottas van vanochtend is goed voor P4, Perez is vijfde.

16:38 Alonso rijdt zowaar een getimede ronde. Het brengt de Spanjaard de negende plaats.

16:37 Het lijkt eindelijk een (klein) beetje voortvarender te gaan bij McLaren.

16:33 Een zeldzaam beeld vandaag: Alonso buiten, op de baan.

16:32 Inmiddels staat hij zevende, een kleine halve seconde achter Sainz.

16:32 Ook Ricciardo komt op snelheid: de Australiër knabbelt gestaag tienden van zijn snelste rondes af.

16:31 Hamilton is er voor gaan zitten. De Brit is naar buiten gereden en komt net tekort om zijn snelste tijd te verbeteren.

16:28 'Fernando checkt de systemen', aldus McLaren.

16:28 Vettel is wezen doorstampen: na de 62 ronden van vanochtend staat de teller inmiddels op 23 stuks.

16:27 Ricciardo heeft twee honderdsten van zijn tijd afgeschaafd, hij blijft daarmee achtste.

16:26 Alonso is inmiddels alweer terug in de pits. Een vierde rondje is afgelegd, wederom geen getimede.

16:23 Ook Ricciardo is buiten. De Australiër verbetert zijn tijd en staat nu achtste.

16:22 Alonso is weer terug op de baan. De McLaren komt naar buiten voor een derde ronde.

16:14 Bij Renault en Sauber is men druk aan het schroeven.

16:12 Die andere Spanjaard - Sainz - heeft zich kunnen verbeteren. Niet in positie, wel in tijd.

16:12 De motorkap van de McLaren-Honda gaat eraf, Alonso is druk in gesprek met de engineers.

16:11 Wederom drama bij McLaren, nadat Alonso vanochtend ook maar één rondje reed. Vanmiddag gaat het niet veel beter.

16:09 Het feest is van korte duur: de Spanjaard sukkelt terug naar de pitstraat, waar hij meteen uit de 'fast lane' gaat.

16:08 Het publiek staat op de banken als Alonso eindelijk naar buiten komt voor een tweede rondje.

16:06 Massa, evenals Hamilton op softs, gaat ook voorbij aan Vettel. Zijn 1.22.076 levert P2 op.

16:05 Banden met gele wangen dus voor Hamilton, dezelfde compound die hij vorig jaar in Q3 gebruikte.

16:05 De Brit noteerde zijn rondetijd op de soft!

16:03 Daar is Hamilton, en daar gaat de poletijd van vorig jaar: 1.21.765, nieuwe snelste tijd!

16:03 Het zit Alonso en McLaren vandaag niet mee.

16:02 Vanochtend reed hij bijna een hele raceafstand: met 62 ronden kwam hij er vier tekort.

16:02 De Duitser is er nog even voor gaan zitten. Hij heeft zijn middagtotaal naar twaalf rondjes gebracht.

16:02 Vettel gaat weer sneller: 1.22.370 is nu de beste tijd.

16:01 Het voorlaatste uurtje van de middagsessie op dag één van de eerste testweek is aangebroken.

16:00 Ricciardo heeft evenveel ronden gereden als vanochtend: slechts vier. Red Bull heeft problemen met de batterij.

15:59 De RB13 brengt Red Bull vandaag niet al teveel geluk.

15:58 Die tijd, de al eerder genoemde 1.22.000, werd door Hamilton gezet op softs.

15:57 De Duitser rijdt nog altijd op de medium compound. Hij zit nog maar een halve seconde van de poletijd van vorig jaar af.

15:57 Vettel verbetert de snelste tijd van Massa en neemt de eerste positie weer in: 1.22.475.

15:56 Hamilton heeft 22 ronden gereden, Magnussen 14, Hülkenberg 10, Vettel 8, Ricciardo 4, Perez en Alonso nog nul.

15:54 Vanmiddag heeft Ericsson de meeste ronden tot dusver gereden: 32 stuks. Massa staat op 25, Sainz op 23.

15:53 Je zal het net zien - nu rijdt Vettel naar buiten. Het is gedaan met de stilte.

15:53 Stilte op het Circuit de Catalunya, iedereen staat in de pits.

15:46 De minieme baantijd van Red Bull vanochtend zou naast een sensorprobleem hebben gelegen aan een issue met de batterij.

15:46 Massa haalt twee tienden van de snelste tijd af: de Braziliaan rijdt een 1.22.536.

15:45 Waar Massa en Ericsson zich vertonen op het circuit, staat McLaren nog altijd binnen.

15:41 Het aantal afgelegde ronden per team: Mercedes 101, Ferrari 68, Sauber 60, Williams 57, Toro Rosso 41, Force India 39, Renault 32, Haas 29, Red Bull 8 en McLaren 1.

15:27 Sainz knabbelt vier tienden van zijn snelste tijd af, maar blijft zesde.

15:27 De rapste tijd van vandaag is nog altijd zeven tienden langzamer dan de poletijd van vorig jaar: Hamilton reed in de kwalificatie voor de GP van Spanje een 1.22.000.

15:26 Hamilton keert weer terug in de pits. De Brit brengt zijn totaal na een klein anderhalf uur op 22 rondjes: Mercedes staat daarmee inmiddels op 101.

15:25 Massa reed zijn ronde overigens op de soft, waar Vettel eerder vandaag de mediums gemonteerd had.

15:24 De rangorde is nu: Massa, voor Vettel, Bottas, Hamilton en Perez.

15:23 De Williams gaat 64 duizendsten rapper in de rondte dan de Ferrari van Vettel.

15:22 Massa knalt naar de snelste tijd!

15:20 Hamilton schuift op zijn gebruikte mediums op naar P4, 1.23.298. Daarmee is hij zes tienden langzamer dan Vettel, die nog altijd de snelste tijd van de dag achter zijn naam heeft staan.

15:19 Hij zit inmiddels op achttien rondjes. Opgeteld met de 79 van Bottas in de ochtend zit Mercedes dus al bijna op de honderd.

15:19 Hamilton en Ericsson rijden heel dicht bij elkaar in de buurt, waarbij de Sauber de Mercedes prima kan volgen. Dat zal vermoedelijk anders zijn als de Brit even serieus gas gaat geven, maar voorlopig doet hij het relatief rustig aan.

15:15 Magnussen scherpt zijn beste tijd iets aan, maar blijft op P7. Hij is nog altijd onderweg op mediums in de Haas VF-17.

15:11 Het is nog altijd prachtig weer in Catalonië: met ruim negentien graden kan je hier op je gemak in een shirtje door de paddock wandelen.

15:09 Sainz, Magnussen, Hülkenberg, Ericsson, Ricciardo en Alonso maken het lijstje compleet. Alonso heeft nog altijd slechts één rondje afgewerkt, sindsdien staat hij binnen. De teller van Ricciardo staat op acht rondjes over het Circuit de Catalunya.

15:09 Een korte update van de tijden: Vettel nog altijd op P1 met 1.22.791, gevolgd door Massa (1.23.025), Bottas (1.23.169), Pérez (1.23.708) en Hamilton (1.23.776). Hamilton heeft na de lunch het stuur van de W08 overgenomen van Bottas. In deze top 5 reden Massa, Bottas en Pérez hun snelste tijd op softs, Vettel en Hamilton op mediums.

15:04 Interessante blik op de korte haaienvin van Mercedes:

15:03 Vettel, de snelste man tot dusver, reed op de mediums toen hij zijn 1.22.791 klokte.

15:02 De Braziliaan rijdt op de zachte band, evenals Bottas en Pérez deden bij het neerzetten van hun snelste tijd tot dusver.

15:01 Massa klokt de tweede tijd in de Williams, 1.23.025.

14:58 Voor dat medisch onderzoek vliegt hij later deze week terug naar Zürich. Dat zou ook handiger kunnen, zou je zeggen.

14:58 Overigens kwamen we Pascal Wehrlein tegen in de paddock. Hij hoopt er volgende week weer bij te zijn, maar moet afwachten wat een medisch onderzoek later deze week aan het licht brengt: http://www.gpupdate.net/nl/f1-nieuws/349925/herstellende-wehrlein-hoopt-volgende-week-te-testen/

14:57 Het was even stil op de baan, nu gaat Massa naar buiten.

14:54

14:52 Bij het bestuderen van de foto's van Mercedes valt op dat de haaienvin een opening heeft aan de bovenkant.

14:50 Genoeg voor de Deen om terug te keren in de pits, iets wat Hamilton en Massa zojuist ook gedaan hebben.

14:49 Magnussen is druk in de weer, hij heeft zojuist zijn negende ronde van de middagsessie voltooid.

14:47 Enfin, de Brit heeft zeven rondjes afgelegd in de W08 EQ Power+.

14:46 Dit gele hoofddeksel correspondeert niet met de kleurstelling die hij vorige week presenteerde.

14:46 Hamilton heeft blijkbaar alweer een ander helmdesign.

14:44 Massa heeft een productief dagje: de Williams FW40 is inmiddels al 43 keer in het rond geweest.

14:43 Magnussen weet er nog eens twee tienden vanaf te schrapen, maar blijft met een 1.25.646 nog steeds op P7.

14:42 Massa haakt aan: de Braziliaan rijdt de derde tijd. Hij doet dat op de zachte compound, het rubber met de gele wang

14:42 Daar scheurt Sainz voorbij.

14:41 Magnussen schaaft wederom een paar tienden van zijn tijd af.

14:41 Hamilton naar P4, de Brit rijdt een 1.24.756.

14:39 Magnussen gaat naar een 1.26.206. Dat is zijn snelste ronde van de dag, maar het levert hem geen plaatsen op.

14:38 Voor de volledigheid: Hamilton rijdt op mediums.

14:38 Daarmee komt hij op P5 terecht. Achter Sainz, maar voor Massa en Hülkenberg.

14:38 De eerste getimede ronden van Hamilton zijn nog nietszeggend: de Brit rijdt eerst een 1.31.687, gevolgd door een 1.25.235.

14:36 De nieuwe Mercedes, met Hamilton achter het stuur, is getooid met een haaienvin!

14:35 We zijn benieuwd: wat is jullie favoriete auto van 2017? Stemmen kan nu via de poll op onze site!

14:34 En daar is Lewis Hamilton. De drievoudig wereldkampioen rijdt zijn eerste ronden van de dag!

14:34 Magnussen is aanwezig op de baan. De Deen ging er vanochtend even af, hij beschadigde daarbij zijn voorvleugel.

14:32 Bottas, die vanochtend één en een kwart raceafstand reed, geeft het stuurtje over aan Hamilton.

14:31 Carlos Sainz is ook op de baan. De Spanjaard verdringt Felipe Massa van de vierde plaats met een 1.25.206.

14:26 Hülkenberg rijdt ongelooflijk constant: hij gaat acht honderdsten rapper dan in zijn vorige ronde.

14:26 De nieuwe banden zijn een stukje breder, maar ook een beetje zwaarder!

14:23 Ricciardo is inmiddels alweer binnen: de Red Bull heeft in het eerste kwartier al evenveel ronden afgelegd tijdens de ochtendsessie.

14:21 De Duitser behoudt daarmee zijn zesde plaats, achter de Toro Rosso van Sainz.

14:21 Hülkenberg gaat rapper in de rondte: de nieuwbakken Renault-rijder noteert een 1.25.972.

14:19 De Ferrari-motor in het achteronder van de Haas van Kevin Magnussen wordt aangeslingerd.

14:16 De Renault-monteurs zijn druk in de weer gewest met de flow-vis.

14:15 Ook Nico Hülkenberg komt weer de baan op.

14:14 Ricciardo scherpt zijn eigen snelste tijd per rondje iets aan, nu een 1.27.881.

14:11 Hij is voorlopig de enige coureur op de baan, op mediums.

14:09 Ricciardo gaat de baan op in de Red Bull, de RB13 is weer gemaakt na de problemen van vanochtend.

14:05 De middagsessie duurt overigens tot 18.00 uur. Evenals in de ochtend hebben de teams dus vier uur om te testen.

14:02 Zo groen is groen. Maar niemand maakt voorlopig aanstalten.

14:00 Al is het voorlopig nog stil op het circuit.

14:00 De lichten zijn weer op groen gesprongen in Barcelona, deel twee van de eerste testdag is van start gegaan.

13:59 Ook bij Red Bull rekent men op beterschap in de middag.

13:54 Optimistische geluiden bij McLaren, het team rekent erop dat Alonso in de middag weer in actie kan komen. In de ochtend reed hij door een probleem met het oliesysteem slechts één rondje.

13:52 Eén nieuw gezicht op het asfalt: Lewis Hamilton lost Valtteri Bottas af bij Mercedes. De Fin reed 79 rondjes in de ochtend, ruimschoots een volledige race-afstand.

13:51 De lunch is achter de kiezen bij coureurs, teams en media. Tijd voor nogmaals vier uur actie in Barcelona!

13:04 Hier in Barcelona is het tijd voor lunch, tot zo! We hervatten dit livereport over een minuut of 45, de actie begint weer om 14.00 uur.

13:04 Lees alles van de ochtend rustig terug in ons verslag van de dag tot dusver: http://www.gpupdate.net/nl/f1-nieuws/349924/ochtend-in-barcelona-problemen-bij-mclaren-en-red-bull/

13:01 Sainz schuift op de valreep nog even op naar P5 in de Toro Rosso.

13:00 Zwart-wit geblokt, de ochtendsessie zit erop! Vettel staat voorlopig bovenaan in de Ferrari, voor Bottas en Pérez.

12:54 Ah, buiten beeld is Magnussen even van de baan geschoten.

12:52 De laatste minuten van de ochtendsessie lopen.

12:47 Hetzelfde patroon herhaalt zich in de ronde erna.

12:45 Vettel verbetert, op mediums, de beste tijd van de dag in sector één. Tot een verbeterde rondetijd leidt het echter niet.

12:43 Mercedes verkrijgt zo meteen al een schat aan informatie over de eigen auto. Nogmaals: na de lunchpauze staat Bottas zijn plek in de W08 af aan teamgenoot Lewis Hamilton.

12:42 Het is zover: Bottas heeft een volledige race-afstand afgelegd in de Mercedes. Knap werk van het Duitse team!

12:37 Pérez verbetert zijn tijd iets en klokt 1.23.708 op softs.

12:36 Nog een minuut of 25 tot de lunch. Nog altijd geen spoor van de Red Bull van Daniel Ricciardo.

12:35 Bottas en Pérez zijn op de baan op softs, Massa op mediums.

12:32 De betrouwbaarheid van de Mercedes is indrukwekkend; Bottas heeft over 5 rondjes een race-afstand afgelegd.

12:28 Craig Scarborough, een expert op het gebied van techniek, zal GPUpdate.net dit seizoen van artikelen over dit onderwerp voorzien. De eerste zal later deze week verschijnen!

12:27 Een analyse van de neus van Red Bull:

12:17 Magnussen schuift op in de Haas, een voorlopige zesde plek voor hem.

12:16 Een blik op de engine cover van Ferrari, inclusief T-Wing:

12:14 Voor de duidelijkheid: Vettel reed zijn snelste tijd dus op mediums, Bottas en Pérez op softs. Alle overige coureurs reden eveneens op mediums.

12:14 Magnussen meldt zich ook op het scorebord, hij opent met 1.27.229.

12:12 Vettel gaat op mediums harder dan Bottas op softs. Vettel nu op P1 met 1.22.791, Bottas volgt met 1.23.169.

12:11 Vettel gaat naar P1! Een 1.22.791 voor de Ferrari-coureur.

12:06 Goed nieuws voor Kevin Magnussen: hij mag weer instappen.

12:04 Pérez verbetert zichzelf flink op softs en schiet met 1.24.005 naar P3, op acht tienden van Bottas.

11:59 Nog een uurtje tot de middagpauze. Nog altijd geen spoor van de Red Bull en de McLaren, na de problemen van Ricciardo en Alonso eerder vanochtend. Ook Magnussen kent een moeizame ochtend en heeft nog geen tijd op de klokken gebracht in de Haas. Bottas en Mercedes daarentegen gaan als een speer; zowel de betrouwbaarheid als de snelheid lijkt op het oog dik in orde te zijn.

11:55 Als Bottas door blijft rijden gaat hij een complete race-afstand afleggen op deze eerste ochtend van de wintertests. De teller staat nu op 49 rondjes, een race telt 66 omlopen.

11:54 Dit beeld kennen we van vorig jaar: een Mercedes die kilometers vreet.

11:50 Bottas staat met 1.23.169 op P1, voor Vettel (1.23.560), Pérez (1.25.573), Massa (1.25.956), Hülkenberg (1.26.319), Sainz (1.26.726), Ericsson (1.27.710) en Ricciardo (1.28.712), die door problemen met zijn Red Bull pas vier rondjes reed. Magnussen en Alonso hebben nog helemaal geen tijd op de klokken gebracht.

11:47 Het is toch even wennen, deze witte helm in de Mercedes:

11:45 Bottas verbetert de snelste tijd van de ochtend tot dusver. Op softs klokt de Fin 1.23.169 in zijn Mercedes.

11:42 Bottas begint in zijn Mercedes aan een nieuwe run op softs. Over vijf kwartier zit zijn werk erop, in de middag neemt Lewis Hamilton plaats in de Mercedes.

11:41 Het is inmiddels een kleine twee uur geleden dat Ricciardo zijn RB13 langs de baan moest parkeren. Sindsdien is het stil bij Red Bull, de auto staat nog steeds binnen.

11:36 Vettel is weer onderweg op mediums.

11:32 Pérez schuift op naar P3, hij klokt 1.25.573 op mediums.

11:24 Hier is te zien wat we eerder meldden: de Haas van Magnussen viel stil aan het begin van de pitsstraat.

11:21 Sainz en Hülkenberg rijden op mediums, ook Pérez is op de baan op dit compound.

11:20 Sainz is op de baan en klokt zijn eerste tijd van de dag, 1.27.762.

11:19 Bottas maakt kilometers in de Mercedes W08, 39 rondjes al.

11:18 We zien trouwens veel vragen van fans of de tests ergens (online) te zien zijn. Helaas is dat niet het geval, er zijn geen bewegende beelden beschikbaar.

11:15 Geen beste dag voorlopig dus voor de twee Red Bull-teams, aangezien Ricciardo nog altijd binnen staat. Vier rondjes voor hem, vijf voor Sainz; dat is geen lekker begin.

11:10 Overigens heeft Sainz nog opvallend weinig gereden in de nieuwe Toro Rosso; slechts vijf keer een installatierondje.

11:09 De auto van Magnussen is stilgevallen aan het begin van de pitsstraat. Geen code rood, het team kan de auto zelf terug naar de garage duwen.

11:07 Goed te zien op deze foto: de T-Wing op de Williams.

11:06 Bottas is nog altijd onderweg op softs.

11:03 Voorlopig staan Bottas en Vettel los van de rest; Massa volgt op P3 op 2,5 seconde. Vlak daarachter zitten Pérez en Hülkenberg.

10:59 Veel rondjes en prima tijden; Mercedes en Ferrari hebben de zaken voorlopig goed voor elkaar. De Red Bull van Ricciardo staat nog altijd binnen.

10:55 Pérez in actie in de nieuwe Force India:

10:54 Hülkenberg schuift op in de Renault, P4 voor hem. Zijn beste tijd op mediums is voorlopig 1.26.500. Bottas staat eerste met 1.23.370, op softs.

10:50 Bottas nu naar P1 op de softs, een 1.23.370 voor de Fin.

10:49 Maar: de Mercedes heeft zachte banden onder de auto.

10:49 Bottas benadert de tijd van Vettel, hij klokt 1.23.607.

10:46 Bottas verstoort de rust, hij is het circuit op in de Mercedes. Ook Massa rijdt weer.

10:45 Op dit moment is het rustig op de baan, iedereen staat binnen.

10:42 Prima berichten vanuit het Ferrari-kamp tot dusver, dus.

10:42 Korte samenvatting van het eerste deel van de ochtend: Daniel Ricciardo viel stil in de Red Bull, er is een probleem met een sensor. Het team hoopt dat de Australiër snel weer op pad kan. Slecht nieuws was er vooral bij McLaren: een probleem met het oliesysteem houdt Fernando Alonso in ieder geval de komende uren aan de kant. Pas in de loop van de middag kan hij mogelijk weer rijden. Vettel is voorlopig de snelste man, hij klokte 1.23.560 in de Ferrari. Hij en Bottas zijn het meest productief, met respectievelijk 18 en 19 rondjes tot dusver.

10:39 Pérez knabbelt weer een seconde van zijn tijd af. Het is natuurlijk even aftasten voor iedereen met deze nieuwe auto's. De limiet zal in deze eerste uren nog lang niet worden opgezocht.

10:36 De Mexicaan, eveneens op mediums, klokt een 1.27.050. Voorlopig de vierde tijd, Vettel staat eerste met 1.23.560.

10:34 Pérez begint in de Force India aan een eerste run van meerdere rondjes.

10:32 De Verstappens kijken toe. Dinsdag mag Max aan de bak!

10:31 Massa gaat ieder rondje iets harder in zijn Williams en zit nu op 1.26.788 als snelste tijd.

10:29 Ook hij is onderweg op de witte, medium band.

10:28 Massa meldt zich nu ook op het scorebord, met een 1.27.913.

10:27 De tijden na anderhalf uur testen: Vettel (1.23.560), Bottas (1.24.654), Ricciardo (1.28.712) en Hülkenberg (1.28.928). De overige coureurs hebben nog geen vliegend rondje afgewerkt. Alle rondetijden tot dusver zijn neergezet op het medium compound.

10:25 Bemoedigend nieuws voor Red Bull Racing en Daniel Ricciardo: het lijkt slechts om een klein probleem te gaan.

10:20 Vier coureurs hebben momenteel een tijd op de klokken gebracht, Vettel is de snelste met 1.23.560. Hij ging al achttien keer rond, meer dan wie dan ook.

10:18 Wederom een valse start voor McLaren-Honda bij de wintertests dus.

10:17 "Het plan is om vandaag nog te rijden", aldus het team. Dat klinkt weinig hoopgevend.

10:17 McLaren bevestigt: er is een probleem met het oliesysteem, oplossing daarvan zal 'meerdere uren' duren.

10:16 Het probleem van Ricciardo is achterhaald:

10:15 Er lijkt ook een serieus probleem te zijn bij McLaren. We wachten op een bevestiging van het team, maar naar verluidt moet Alonso de komende uren geduld hebben.

10:14 Hülkenberg heeft een eerste rondetijd neergezet in de Renault. Zijn zwarte helm staat goed bij de auto.

10:06 Dat is nu het geval. Groene vlag, de test is hervat.

10:05 Het wachten is nu tot de auto van Ricciardo terug in de pits is.

09:58 Een rode vlag is tijdens deze tests overigens iets anders dan tijdens bijvoorbeeld vrije trainingen; telkens als een auto stilvalt, komt er een code rood. Ongeacht hoe groot of klein het probleem is.

09:56 Een probleem in het eerste uur van de eerste testdag is nooit lekker, hoe klein het probleem ook is. De auto staat bij bocht vier.

09:55 Dat is geen lekker begin voor Red Bull Racing. De auto van Ricciardo staat stil in sector één, onduidelijk is nog wat er aan de hand is.

09:54 Ricciardo heeft de nieuwe Red Bull langs de baan gezet. De eerste rode vlag van deze week!

09:53 Rode vlag!

09:53 Gaat die 1.19 er deze week al aan? Grote kans.

09:52 Overigens, wat cijfers wat betreft de snelste tijden ooit op het Circuit de Catalunya in deze vorm: het ronderecord is 1.21.670 van Räikkönen uit 2008, het polerecord is 1.19.995 van Mark Webber uit 2010.

09:49 Ricciardo zet de eerste rondetijd van Red Bull neer: 1.28.712.

09:42 Het is op of rond de grens van het toelaatbare.

09:42 De neus van de RB13 leidt tot ophef; is dit legaal?

09:38 Vettel heeft de snelste tijd achter zijn naam, 1.24.560 op mediums. Bottas was op hetzelfde compound een fractie langzamer in zijn snelste rondje.

09:35 Hoe gaaf is dit? Alle nieuwe auto's in actie, foto's vanuit dezelfde hoek om goed te kunnen vergelijken: http://www.gpupdate.net/nl/f1-nieuws/349917/foto-overzicht-de-nieuwe-auto-s-gezamenlijk-op-het-circuit/

09:33 Niet verrassend gezien de nieuwe reglementen, auto's hebben veel meer downforce. Maar toch leuk om te zien. We gaan richting de 1.20 de komende dagen, dat kan niet missen.

09:32 Daar is hij al: een 1.24.6 van Bottas. Daarmee is hij nu al sneller dan de snelste tijd van dag één vorig jaar.

09:31 Bottas en Vettel rijden allebei meerdere rondjes achter elkaar.

09:30 Daarmee is de Fin nog maar een fractie langzamer dan de snelste tijd op de eerste testdag van 2016, toen Vettel 1.24.939 klokte.

09:30 Bottas geeft gas in de Mercedes en scherpt de voorlopig snelste tijd aan tot 1.25.209.

09:27 Interessant om te zien hoe alle teams pottenkijkers uit de garage houden, zoals hier te zien bij Force India.

09:24 Alle nieuwe auto's hebben nu dus een eerste rondje afgelegd. Alleen Bottas heeft in de Mercedes een rondetijd op de klokken gebracht.

09:22 Ricciardo is na een installatierondje terug bij zijn team.

09:20 We publiceren zo snel mogelijk foto's van de RB13.

09:20 De eerste meters van de RB13. Hoe goed is die auto? We zullen er in de loop van de komende twee weken achterkomen.

09:19 Daar is de nieuwe Red Bull! Ricciardo stuurt de auto naar buiten.

09:17 Het bewijs dat er een Ferrari op de baan geweest is ;-)

09:16 Herstel: in tegenstelling tot eerder gemeld is Vettel al wel op de baan geweest in zijn Ferrari. De transponder van de auto werkt nog niet, hetzelfde is het geval bij de Toro Rosso van Sainz. Alleen Daniel Ricciardo is dus nog helemaal niet op de baan geweest.

09:15 De 'kont' van de Formule 1-auto anno 2017 is indrukwekkend!

09:13 Op dit moment is het stil op de baan, iedereen staat binnen.

09:11 Alleen Red Bull Racing en Ferrari zijn nog niet in actie gekomen.

09:07 Bottas reed dit rondje, voor de volledigheid, op mediums.

09:06 De eerste rondetijd is van Bottas, een 1.33.445. Het zal vandaag vermoedelijk nog wel een seconde of tien, minimaal, sneller gaan.

09:04 De Williams rijdt met een T-Wing, zoals we eerder zagen bij Mercedes en Ferrari.

09:03 Alonso heeft vandaag een bijzondere helm:

09:03 De meeste auto's keren meteen terug in de pits, alleen Massa gaat door.

09:02 Hülkenberg heeft een compleet zwarte helm; wellicht omdat zijn kleur groen wel heel erg zou vloeken bij de geel-zwarte Renault.

09:01 Hetzelfde geldt voor Bottas in de nieuwe Mercedes.

09:01 Ook Massa en Ericsson melden zich direct op het asfalt.

09:00 We zijn los! Licht op groen in Barcelona, Magnussen en Hülkenberg zijn meteen de baan op.

08:58 Kevin Magnussen is er klaar voor, hij zit al in de Haas:

08:57 De fotografen zullen er alles aan doen om dit vast te leggen tijdens het eerste installatierondje van Daniel Ricciardo.

08:57 Eén van de meest interessante dingen aan deze testdag is de nieuwe Red Bull, de RB13. Het team gaf niets van de auto prijs de afgelopen dagen, op een vaag filmpje en één studiofoto na. De achterkant van de auto is nergens te zien geweest.

08:54 Nog een paar minuten, dan gaan we los in Barcelona!

08:51 Het is perfect weer in Barcelona; zonnig en relatief warm. Op dit moment al rond de tien graden, in de middag zal het oplopen tot een graad of achttien.

08:45 Staar je, bijvoorbeeld, de komende dagen niet blind op rondetijden. Wie op P1 staat is nu echt nog niet relevant.

08:40 In de ochtend trappen Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Sergio Pérez, Felipe Massa, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen en Marcus Ericsson af.

08:36 Alle tien de teams komen in actie met de nieuwe auto, alle teams mogen één auto per keer inzetten. Alleen Mercedes kiest er vandaag voor om beide coureurs een halve dag te laten rijden, bij de overige teams blijft één iemand aan de kant. Bij Red Bull moet Max Verstappen nog even toekijken, hij mag dinsdag aan de bak in de nieuwe RB13.

08:35 Om 9.00 uur springen de lichten op het Circuit de Catalunya voor het eerst op groen. De testdag duurt acht uur; van 9.00 tot 13.00 en vervolgens, na een welverdiende lunchpauze, van 14.00 tot 18.00 uur.