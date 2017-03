Formule 1-test op Circuit de Catalunya, 2 maart 2017

09:05 Ook Vandoorne is al even op de baan geweest in de McLaren.

09:04 De eerste rondetijd van de Nederlander is 1.45.735, op full wets.

09:01 De eerste man op de baan is Max Verstappen. Hij voelt zich natuurlijk als een vis in het water op een natte baan.

09:00 Groen licht! Testdag vier, op een voorlopig nog natte baan, is begonnen.

08:58 Dat is geen lekker nieuws voor het Britse team.

08:57 Williams maakt zojuist bekend dat het niet in actie komt. Het chassis is te beschadigd na de crash van Stroll.

08:55 Inmiddels trekt nog een tankwagen over het rechte stuk om de ideale lijn wat natter te maken.

08:55 Een blik op de pits en het rechte stuk in Barcelona:

08:50 Voor Verstappen en Vandoorne wordt het hun tweede testdag van de week,

08:50 Het goede nieuws voor Nederlandse en Belgische fans is dat Max Verstappen en Stoffel Vandoorne vandaag weer in actie komen.

08:48 Dit is trouwens de nieuwe regenband van Pirelli:

08:47 Vermoedelijk kunnen de 'full wets' al heel snel worden ingeruild voor de intermediates en kan er daarna ook weer relatief rap worden overgestapt op droogweerbanden. Het is dus even afwachten of deze 'natte' test wel zo'n goed idee was en zijn doel bereikt.

08:47 Grote tankwagens hebben gisteravond en ook vanochtend duizenden liters water op de baan gegooid. Het asfalt is nu nat, al is het zeker niet drijfnat. De grote vraag is dus hoe lang het gaat duren voordat er een droge lijn komt.