Formule 1-test op het Bahrain International Circuit, 19 april 2017

17:03 Fijne avond!

17:03 Bottas was de snelste op deze tweede en laatste dag, bovendien reed hij de meeste kilometers. Een prima dag dus voor Mercedes. Bedankt voor het volgen van dit livereport! Wat livereports betreft zijn we er over anderhalve week weer, als in Sochi de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Rusland zijn.

17:02 Maar de test zit erop, het circuit van Bahrein sluit de deuren.

17:00 Bij Renault kan men er geen genoeg van krijgen.

16:56 De Belg heeft bovendien al 79 rondjes afgelegd, niet slecht voor Honda dit jaar.

16:55 Vandoorne maakt een mooie sprong: hij rijdt 1.32.108 en staat daarmee voorlopig vierde in de McLaren-Honda.

16:54 Sirotkin is opgeschoven naar P8 in de Renault, voor Vandoorne en Gasly.

16:53 Wehrlein verbetert op de valreep zijn beste tijd nog even, tot 1.34.462.

16:53 Ook Gasly meldt zich nu op het asfalt voor vermoedelijk een laatste run.

16:53 De laatste minuten van de sessie tikken weg. Vettel, Sainz, Vandoorne en Wehrlein zijn op dit moment nog op de baan te vinden.

16:44 Het is nog druk op de baan in dit laatste deel van de sessie.

16:44 Vandoorne schuift nog wat omhoog, de Belg staat nu achtste met 1.32.411.

16:38 Overigens had Sergio Pérez tijdens het testen ook even tijd voor andere dingen:

16:32 Vettel is weer terug op P2, met 1.31.574 is hij twee tienden langzamer dan Bottas.

16:21 Ook Sirotkin verbetert zijn beste tijd van de dag tot dusver.

16:21 Gasly is ook weer op de baan, eindelijk, en klokt 1.32.954. De Fransman schuift op naar de negende plek.

16:15 Ook Sirotkin start nu in de Renault aan een nieuwe run.

16:13 Carlos Sainz is de enige coureur op de baan, met nog 50 minuten te gaan.

16:12 De RB13 staat op dit moment nog altijd in de garage.

16:03 Dat geldt minder voor Pierre Gasly. De Red Bull hebben we sinds de lunch amper gezien en zijn teller staat nog op slechts 51 rondjes door de woestijn.

16:02 Vandoorne scherpt zijn beste tijd aan tot 1.32.599. Met 72 rondjes kent de Belg een prima dagje, op het oog.

16:02 Sainz zet zijn STR12 nu boven Vettel: 1.31.884 voor de Spanjaard, tegenover 1.31.923 voor de WK-leider. Alleen Bottas (1.31.353) is voorlopig nog sneller dan Sainz.

15:55 Dit deed de Deen op supersofts:

15:54 Magnussen gaat naar de vierde tijd in de Haas, 1.32.120.

15:51 Samen zitten Sainz en Kvyat dus ook al boven de 100 rondjes. Een prima, productieve dag zodoende voor Scuderia Toro Rosso.

15:51 De top vijf: 1. Bottas (1.31.353, 125 rondjes gereden), 2. Vettel (1.31.923, 36 rondjes), 3. Sainz (1.32.115, 42 rondjes), 4. Ocon (1.32.142, 60 rondjes), 5. Kvyat (1.32.213, 61 rondjes).

15:50 Met Sainz en Kvyat staan nu beide Toro Rosso's in de top vijf. De Rus reed in de ochtend, Sainz nam het stuur na de lunch over.

15:47 Sainz heeft de derde tijd gereden in de Toro Rosso.

15:46 Na een moeizaam verlopen ochtend staat de teller voor Vettel nu op 36 rondjes op deze testdag.

15:46 Vettel pakt P2, achter Bottas. De Duitser klokt 1.31.923 in de Ferrari.

15:37 Hetzelfde geldt voor Paffett, al blijft het een 1.33.0. Maar 1.33.07 is nu 1.33.02 geworden. De Brit staat voorlopig zevende.

15:36 En ook Magnussen rijdt zijn persoonlijk beste tijd: P6, 1.32.934.

15:31 Sainz schuift op naar P5 in de Toro Rosso, 1.32.398.

15:22 Daarmee is hij een fractie sneller dan teamgenoot Hamilton een dag eerder. De Brit klokte 1.31.358 als snelste tijd, dat scheelt dus 0,005 seconde.

15:21 Bottas heeft zijn beste tijd verbeterd tot 1.31.353.

15:12 Ook Bottas gaat nu weer naar buiten in de Mercedes.

15:10 Alleen Paffett en Vandoorne zijn momenteel op het circuit.

15:00 Paffett werd elfde in het door Marco Wittmann gewonnen kampioenschap in 2016.

15:00 36 jaar is de Brit dus al, tussen 2006 en 2015 was hij verbonden aan McLaren. Sinds begin 2016 is Paffett ontwikkelingscoureur van Williams. Hij is voormalig (2005) kampioen in de DTM en reed ook vorig seizoen nog in deze toerwagenklasse. Zonder al te veel succes, overigens.

14:56 Paffett nadert de honderd rondjes in zijn Williams, de teller staat nu op 94.

14:40 Na een lange run is Pérez weer terug bij zijn team.

14:30 Maar zoals eerder aangegeven: rondetijden zeggen vrijwel niets deze test. Geen enkel team zal de limiet opzoeken, alles draait om data verzamelen en nieuwe updates uitproberen.

14:30 Bottas staat voorlopig bovenaan met zijn 1.31.609, gevolgd door Ocon (1.32.142), Kvyat (1.32.213), Vettel (1.32.283) en Williams-testcoureur Gary Paffett (1.33.094).

14:29 Het duurt nog even tot het zwart-wit geblokt weer te zien is, om 17.00 uur Nederlandse tijd eindigt de test. Nog 2,5 uur te gaan dus.

14:28 Door een foutje van onze kant stond de zwart-wit geblokte vlag nog bovenaan dit livereport. Dat is bij deze verholpen, vandaar nu even de groene vlag. Excuus!

14:26 Bottas verbetert zijn snelste tijd, de rapste tijd van de dag, naar 1.31.609. Hij gaat een tiende harder.

14:25 Ook bij Sauber wordt, terwijl Pascal Wehrlein in de pits staat, al druk ingepakt.

14:14 De huidige stand van zaken:

14:13 Paffett is met 77 rondjes de op één na meest productieve coureur van deze dag.

14:12 Bottas heeft de grens van honderd rondjes op deze testdag doorbroken. De Fin heeft zojuist voor de 101ste keer de laatste bocht gezien.

14:11 Paffett, op P5, schaaft ook een tiende van zijn beste tijd af.

14:08 Vettel verbetert zijn persoonlijk beste tijd van de dag van 1.32.6 naar 1.32.283. Hij blijft voorlopig op de vierde plek staan.

14:03 De Mexicaan is nu drie keer over start/finish geweest, met 1.36.918 als voorlopig snelste tijd. Hij is na de lunch dus ingestapt in de auto van Ocon.

14:02 Ook Pérez heeft zijn eerste rondjes van de dag erop zitten.

13:41 Sainz klokt zijn eerste rondetijden en staat voorlopig achtste met 1.33.685.

13:35 Een fraaie actiefoto van Paffett in de Williams:

13:34 Gary Paffett heeft inmiddels 65 rondjes afgelegd in de Williams. Prima dagje zo voor de Brit, op zijn relatief oude (36 jaar) dag.

13:26 Sainz heeft zijn eerste installatierondje afgewerkt in de Toro Rosso.

13:18 Razend knap van de Duitser dat hij zo snel weer op niveau is.

13:18 De Duitser maakte afgelopen weekend zijn rentree en deed dat uitstekend: hij werd dertiende in de kwalificatie en elfde in de race. Na de race toonde hij via Twitter beelden van zijn herstelperiode, nadat hij drie ruggenwervels gebroken had.

13:17 Pascal Wehrlein doorbreekt de stilte, in zijn Sauber.

13:13 Inmiddels is ook Vettel weer naar binnen en is de baan weer leeg.

13:07 Vettel is de enige coureur op de baan, zijn Ferrari doet het weer. Deze stond in de ochtend lang binnen, maar alles lijkt nu weer in orde te zijn.

13:06 Pérez voor Ocon, Sainz neemt het stuur over van Kvyat.

13:06 Bij Force India en Toro Rosso wordt van coureur gewisseld.

12:58 Iedereen staat nu binnen, geen actie op de baan in Bahrein.

12:55 Aan de bolide van Vandoorne wordt voorlopig even gesleuteld. Een geplande pauze:

12:40 Bottas en Vandoorne zijn op de baan. De Mercedes van Bottas viel stil rond 12.00 uur Nederlandse tijd, maar is snel weer in orde gemaakt. Een probleem met het stuur, naar verluidt.

12:39 Er wordt inmiddels alweer gereden in Bahrein. De teams nemen het niet zo nauw met de lunch, tijd is geld.

12:10 Overigens is de Mercedes van Bottas nog stilgevallen op de baan. Deze kan tijdens de middagpauze dus terug worden gebracht naar het team.

12:10 Maar iedereen is nu binnen, het is tijd voor de lunch! We zijn zo terug voor deel twee van dit livereport, de middagsessie op het Bahrain International Circuit!

12:04 De ochtend zit erop, iedereen zal terugkeren naar de pits. Al mogen teams er ook voor kiezen om door te rijden, zagen we gisteren.

11:59 Bottas is naar binnen. Hij lijkt de ochtendsessie af te gaan sluiten met het zeer respectabele aantal van 78 rondjes achter zijn naam.

11:55 Voor de liefhebbers: zie hier alle foto's van de futuristische conceptauto voor de Formule 1 van 2027 die Renault vandaag presenteerde: http://www.gpupdate.net/nl/f1-nieuws/352098/fotospecial-renaults-formule-1-auto-van-de-toekomst/

11:48 Nog een kwartiertje tot de lunch. Bottas staat bovenaan met 1.31.771 als snelste rondetijd, hij reed tot dusver 74 rondjes. Daarachter volgen Ocon (1.32.142, 49 rondjes), Kvyat (1.32.213, 56 rondjes), Vettel (1.32.615, 8 rondjes), Paffett (1.33.157, 52 rondjes), Vandoorne (1.33.190, 48 rondjes), Magnussen (1.33.192, 33 rondjes), Sirotkin (1.34.174, 41 rondjes), Gasly (1.34.407, 41 rondjes) en Wehrlein (1.35.212, 42 rondjes).

11:35 Ah, ook Bottas begint nog aan een run. Nog een half uurtje tot de geplande lunchpauze.

11:31 Naast Ocon is nu ook Kvyat op de baan in de Toro Rosso. De rest staat binnen.

11:26 McLaren kent daarentegen een prima ochtend in Bahrein.

11:25 Vettel staat nog altijd binnen, met slechts acht rondjes achter zijn naam. Iets gaat er niet helemaal goed bij de Scuderia vandaag.

11:24 Esteban Ocon is momenteel de enige coureur op de baan.

11:13 Ondertussen bij de wereldkampioen...

11:11 Gasly zit op 32 rondjes in de Red Bull en klokte zojuist 1.34.407 als voorlopig snelste rondetijd. Hij schuift op van de tiende naar de negende plek.

11:05 Intussen worden de spullen al gepakt en opgestuurd naar de fabriek of naar Sotsji, waar over twee weken de volgende Grand Prix is.

10:51 Vettel heeft in de Ferrari pas acht rondjes afgelegd vanochtend.

10:51 Met 57 afgelegde rondjes heeft Bottas er, na amper drie uur, al een complete race-afstand opzitten in Bahrein. Een productief ochtendje dus voor hem!

10:50 Teamgenoot Lewis Hamilton kwam dinsdag tot 1.31.358.

10:50 Bottas scherpt de beste tijd van de dag aan tot 1.31.771.

10:38 Hier hebben we hem:

10:31 Paffett schuift op naar P5 in de Williams, 1.33.157 voor hem.

10:21 Bottas lost Ocon af op P1, de Fin gaat rond in 1.31.791. Magnussen schuift op softs op naar de zesde plek, hij klokt 1.33.192.

10:13 Ocon zette zijn tijdens overigens neer op ultrasofts.

10:04 Paffett rijdt in de Williams erg constant. Hij scherpt zijn beste tijd zojuist aan tot 1.33.771, nadat hij daarvoor al enkele rondjes in de 1.33.8 reed.

09:56 De lange run van Bottas zit erop:

09:54 We hebben een nieuwe lijstaanvoerder: Esteban Ocon gaat in de Force India rond in 1.32.160. Voorlopig dus P1 voor de Fransman.

09:52 Bottas heeft in amper twee uur al 41 rondjes afgelegd in de Mercedes.

09:49 Fraai shot van de WK-leider, in de woestijn.

09:43 Alleen Bottas, Vandoorne, Paffett en Wehrlein zijn nu op de baan.

09:38 De Franse GP2-kampioen, dit jaar actief in de Super Formula, is nu de nieuwe hekkensluiter. Hij heeft 1.36.356 als beste tijd achter zijn naam staan. Tot dusver reed Gasly 15 rondjes.

09:37 Sirotkin is opgeschoven naar P9, ten koste van Gasly in de Red Bull.

09:28 De eerste foto's van de dag zijn te vinden in onze galerij: http://www.gpupdate.net/nl/f1-fotos/14306/formule-1-test-op-het-bahrain-international-circuit-19-april-2017/

09:28 En zo ziet de ervaren Brit er in de auto uit.

09:27 Dit is trouwens Gary Paffett, de man in de Williams:

09:19 Bottas staat nu tweede in de Mercedes, hij heeft al 26 rondjes gereden.

09:19 Inmiddels heeft ook Sirotkin zijn eerste rondetijd neergezet, met 1.37.347 staat hij voorlopig nog tiende. De Rus is dit jaar de officiële reservecoureur van Renault. Mogelijk rijdt hij in Sotsji weer een vrije training, al moet dat nog door het team bevestigd worden.

09:08 Vandoorne heeft nu al bijna evenveel rondjes afgelegd als Oliver Turvey dinsdag.

09:07 Bottas schuift op naar de tweede tijd in de Mercedes, 1.32.346.

09:05 Vandoorne heeft al 14 rondjes afgelegd in de McLaren. Dat is een keer positief nieuws voor het team uit Woking.

09:04 De top vijf na het eerste uur: Kvyat (1.32.213), Vettel (1.32.315), Vandoorne (1.33.190), Ocon (1.33.519) en Paffett (1.33.872).

09:03 Alleen Sirotkin heeft, omdat hij na ieder installatierondje meteen terugkeert naar de pits, nog geen rondetijd neergezet.

08:59 In tegenstelling tot gisteren, toen Sebastian Vettel een tweede Ferrari bestuurde, is er vandaag geen extra testauto voor Pirelli. De bandenfabrikant test later dit seizoen weer verder.

08:48 Kvyat staat voorlopig dus bovenaan de tijdenlijst. Maar: tijden zijn eigenlijk totaal onbelangrijk vandaag. Teams werken allen hun eigen programma af, niemand zal veel waarde hechten aan een snel rondje. Belangrijk is vooral dat de auto heel blijft en hoe eventuele updates functioneren.

08:38 Bij Renault reed men in de ochtend weer met de bekende 'aero rakes' op de bolide. Deze testdag is natuurlijk bij uitstek bedoeld voor dit soort dingen.

08:37 Paffett heeft in de Williams voorlopig een 1.34.774 als beste tijd.

08:35 De Rus klokte 1.32.213 in de Toro Rosso.

08:35 Bottas is voorlopig het meest productief, hij is al 14 keer rond geweest. De snelste tijd staat voorlopig op naam van Daniil Kvyat.

08:34 In Bahrein werken de coureurs in dit eerste deel van de dag voorlopig installatierondjes af om te zien of alles goed werkt.

08:32 Overigens heeft Renault vanochtend laten zien hoe de Formule 1 er, volgens hen, in 2027 uit kan komen te zien. Lees er hier over: http://www.gpupdate.net/nl/f1-nieuws/352089/renault-voorspelt-de-toekomst-met-concept-rs-2027/

08:29 Vandoorne heeft zijn eerste rondje van de dag er inmiddels opzitten.

08:19 Hebben jullie vragen of opmerkingen over deze testdag? Laat ze dan achter in de chat aan de rechterkant van het scherm.

08:18 Na de test in Bahrein is er nog één officiële, collectieve, testsessie gedurende het Formule 1-seizoen. Deze is op de Hungaroring, na de Grand Prix van Hongarije. Vlak voor de zomerstop, dus.

08:12 Dit is de eerste keer dat hij op de baan in de komt tijdens een officiële test.

08:12 Bij Williams zit Gary Paffett dus in de auto. De beste man is inmiddels 36 jaar en werkte in 2013 voor het laatst een officiële Formule 1-test af. Wel heeft hij een schat aan ervaring in de simulator, met name omdat hij jarenlang ontwikkelingscoureur van McLaren was. Sinds begin 2016 heeft hij eenzelfde rol bij Williams.

08:08 In de middag neemt teamgenoot Sainz het stuur dus over.

08:08 Bij Toro Rosso neemt Kvyat de ochtend voor zijn rekening.

08:03 De lichten zijn op groen gesprongen, de test is van start gegaan!

08:00 Evenals gisteren wordt er getest van 8.00 tot 17.00 uur. Met in principe een lunchpauze van 12.00 tot 13.00 uur, al werd er dinsdag door sommigen gewoon doorgereden tijdens de lunch.

07:54 Bij Force India opent Ocon het bal:

07:51 Bij Force India en Toro Rosso rijden beide coureurs een halve dag.

07:51 Verder komen Valtteri Bottas (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari), Sergio Perez en Esteban Ocon (Force India), Gary Paffett (Williams), Daniil Kvyat en Carlos Sainz (Toro Rosso), Kevin Magnussen (Haas), Sergey Sirotkin (Renault) en Pascal Wehrlein (Sauber) in actie.

07:50 Stoffel Vandoorne komt in actie namens McLaren, Max Verstappen ontbreekt. Red Bull kiest ervoor om reservecoureur Pierre Gasly in de auto te zetten.