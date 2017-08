Formule 1-test op de Hungaroring, 2 augustus 2017

09:23 Kubica is ook weer buiten voor een tweede rondje.

09:23 Norris rijdt vandaag bij McLaren, hij maakt furore in de Formule 3.

09:23 Sainz en Lando Norris zijn inmiddels op de baan.

09:14 Kubica is na 1 installatierondje weer naar binnen gegaan. Hopelijk gaat het uitrijden van de pits de volgende keer beter ;-)

09:12 Verder heeft alleen Ghiotto een rondetijd neergezet, maar zijn 1.48.196 zullen we maar niet al te serieus nemen.

09:11 Iedereen staat nu weer binnen. Vettel heeft al 7 rondjes afgelegd in de Ferrari, zijn snelste tijd was 1.19.328.

09:10 Het uitrijden van de pits ging niet helemaal vlekkeloos...

09:08 Hier zien we Kubica de pits verlaten:

09:06 Hier zien we de halo op de auto van Russell:

09:05 Naast Kubica en Russell zijn ook Vettel, Ferrucci, Gasly en Matsushita meteen naar buiten gegaan. Vettel klokt al een 1.20.677.

09:05 Mercedes heeft voor deze testdag de halo op de auto gezet.

09:03 Kubica is meteen buiten voor een eerste rondje!

09:01 Bij Toro Rosso neemt Sainz de ochtendsessie voor zijn rekening.

09:00 Groen licht op de Hungaroring, de testdag is begonnen!

08:56 Prachtig om te zien: veel fans voor Kubica in Boedapest.

08:54 De test van Matsushita is nog een voortvloeisel van de deal tussen Sauber en Honda, die inmiddels is afgeketst. Maar de test van de Japanner gaat gewoon door.

08:53 Voor Ghiotto en Matsushita wordt het hun eerste Formule 1-test.

08:53 Verder zit George Russell in de Mercedes, Luca Ghiotto in de Williams, Lando Norris in de McLaren, Santino Ferrucci in de Haas en Nobuharu Matsushita in de Sauber. Bij Toro Rosso (Kvyat en Sainz), Ferrari (Räikkönen en Vettel) en Force India (Auer en Mazepin) rijden twee coureurs een halve dag.

08:51 Maar: Kubica is natuurlijk niet de enige coureur die vandaag in actie komt. Ieder team mag 1 auto inzetten. Geen Max Verstappen vandaag, hij mag op vakantie. Pierre Gasly neemt plaats in de RB13.

08:48 Het zou een wonder zijn als Kubica, na al zijn operaties, met zijn zwaare gehavende rechterarm terug zou kunnen keren. Hier zien we de arm, getekend door het vreselijke ongeval:

08:45 Na twee tests met een oude Formule 1-auto moet vandaag blijken of hij fysiek sterk genoeg is om de huidige generatie bolides te besturen. Het is bovendien snikheet, dus het wordt echt een serieuze test voor de Pool. Slaagt hij hiervoor, dan lonkt ineens een 'echte' terugkeer in de sport.

08:44 Het verhaal van Kubica is bekend, of anders hier ( http://www.gpupdate.net/nl/f1-nieuws/356231/achtergrond-de-formule-1-carriere-van-robert-kubica/) te lezen: na een zwaar ongeluk maakt hij nu een comeback die eigenlijk onmogelijk geacht werd.