Gedurende 179 ronden liet Fernando Alonso op de Indianapolis Motor Speedway zien wat hij in huis heeft: de Spanjaard was dé grote smaakmaker in zijn allereerste ovalrace. Had hij kunnen winnen? We zullen het nooit weten. Alonso baalde achteraf, maar was monter genoeg om nog een paar grappen te maken. Zo dronk hij alsnog wat melk!