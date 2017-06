04:11

Achtmaal won hij een Grand Prix, zesmaal schreef hij de beroemde 24 uursrace van Le Mans op zijn naam en daarnaast kraaide hij in talrijke andere wedstrijden victorie. Jacky Ickx, inmiddels 72 jaar, is een waar icoon in de autosportwereld. Speciaal voor Mobil 1 The Grid kijkt de Belg terug op zijn imposante carrière.