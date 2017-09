04:02

De weg van Max Verstappen naar de Formule 1 was een erg korte: de 19-jarige Limburger reed in de winter van 2014 in de Florida Winter Series, om in het daaropvolgende seizoen uit te komen in het Europese Formule 3-kampioenschap. Het verhaal is bekend: een jaar later reed hij al in de Formule 1. Verstappen blikt bij Mobil 1 The Grid terug op zijn weg naar de Formule 1 en de grote invloed van vader Jos.