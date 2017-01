Celis ook komend seizoen actief in Formule V8 3.5

11:13 – Ook volgend seizoen verschijnt Alfonso Celis aan de start van de World Series Formule V8 3.5, zoals de nieuwe naam van de Formule V8 3.5 luidt. De Mexicaan, het afgelopen jaar als reservecoureur verbonden aan het Formule 1-team van Force India, heeft een contract getekend bij Fortec Motorsports.



De 20-jarige Celis heeft al twee volledige seizoenen in de Formule V8 3.5 achter de rug, waarin hij weinig indruk wist te maken. In 2015 werd hij zestiende, het afgelopen seizoen kwam hij in het mager bezette veld niet verder dan de elfde plaats in het eindklassement. Beide jaren reed hij voor AVF, in 2016 naast kampioen Tom Dillmann. De Mexicaan is blij dat hij nu terugkeert naar Fortec, het team waarvoor hij eerder in de Formule 3 reed. "Ze waren mijn eerste keuze voor 2017 en ik kijk ernaar uit om veel succes met dit team te beleven."



Als reservecoureur van Force India reed Celis het afgelopen seizoen meerdere testsessies en vrije trainingen in de Formule 1. Onduidelijk is nog of hij deze rol ook komend jaar bekleedt, zelf hoopt hij van wel.