Isaakyan komend seizoen bij AVF in Formule V8 3.5

12:33 – Matevos Isaakyan staat ook in 2017 op de grid van de World Series Formula V8 3.5. De 18-jarige Rus komt komend seizoen uit voor AVF, het team dat in 2016 kampioen werd met de Fransman Tom Dillmann.



Isaakyan debuteerde vorig seizoen bij SMP Racing en eindigde als negende in het kampioenschap met één overwinning en poleposition. Zijn prima resultaten waren Adrián Válles, teambaas van AVF, niet ontgaan en dus stapt Isaakyan later dit jaar in de kampioensauto. "Ik ben blij me bij AVF te kunnen voegen", zegt de Rus. "Het team heeft een rijke historie en het is het juiste team voor mijn ontwikkeling als coureur. Volgend jaar kan wel eens een mooi jaar worden. Ik ga voor een plek bij de eerste drie in het kampioenschap."



Met de bevestiging van Isaakyan krijgt het Formule V8 3.5-veld steeds meer vorm. Eerder deze week werden René Binder en Pietro Fittipaldi al gepresenteerd bij Lotus. Ook Alfonso Celis jr. is al zeker van een zitje. De Mexicaanse coureur uit de stal van Force India verruilt AVF in 2017 voor Fortec.