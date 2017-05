Binder slaat dubbelslag op Monza, grijpt klassementsleiding

14:29 – Voor René Binder is het World Series Formule V8 3.5-weekend op Monza er eentje geworden om nooit meer te vergeten. De Oostenrijker (25), die sinds het begin van vorig seizoen actief is in de klasse, won beide races op het vermaarde asfaltlint in Italië. Het waren de eerste overwinningen van Binder in de serie, de Lotus-rijder grijpt eveneens de macht in het kampioenschap.



Binders tegenstanders maakten het zichzelf al na één bocht onmogelijk: de als derde gestarte Oostenrijker hoefde eigenlijk alleen nog maar naar de finish te rijden, om zijn eerste zege in de World Series FV8 3.5 mogelijk te maken. Polesitter Pietro Fittipaldi kwam namelijk slecht weg bij het doven van de lichten, de als tweede vertrokken Roy Nissany liep direct tegen een tijdstraf aan. De Israëliër sneed de eerste bochtencombinatie af en kreeg zodoende vijf strafseconden bij het vallen van de vlag. Nissany kwam wel als eerste over de streep, maar Binder wist binnen de vijf tellen te blijven.



Ook voor het tweede bedrijf mocht Fittipaldi van pole vertrekken, wederom kwam hij niet goed weg. Nissany en Binder profiteerden, de Oostenrijker versloeg zijn voormalig teamgenoot middels strategie. Achter Nissany kwam Yu Kanamaru als derde over de meet: de Japanner scoorde zodoende zijn eerste podiumplaats in de klasse.



Na drie van de negen raceweekends staat Binder zoals gezegd aan kop in het tussenklassement, Nissany volgt in het spoor van de voormalig GP2-coureur. Binder heeft 98 punten verzameld, dat zijn er zeventien meer dan zijn 22-jarige Israëlische rivaal. Vijf polepositions hebben Fittipaldi nog altijd slechts twee zeges opgeleverd en de Braziliaan deelt de derde plaats met Alfonso Celis, beiden hebben 75 punten. De Mexicaan, die als ontwikkelingscoureur van Force India door het leven gaat, werd vierde in de eerste race op Monza en spinde eraf in de tweede wedstrijd.