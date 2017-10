Venturi bevestigt line-up, Formule E naar Eurosport

10:55 – Mercedes DTM-rijders Edoardo Mortara en Maro Engel testten eerder deze maand in Valencia al voor Venturi en vrijdag is bevestigd dat zij het rijderspaar van het Monegaskische team voor de vierde jaargang in de Formule E vormen.



Mortara werd in 2010 kampioen in de Formule 3 Euro Series en stapte daarna over naar het DTM. In 2016 werd de 30-jarige Italiaan runner-up in dienst van Audi, afgelopen winter stapte hij over naar Mercedes. Engel reed afgelopen seizoen al voor Venturi in de Formule E. De 32-jarige Duitser, die met een vijfde plek in de ePrix van Monaco zijn beste resultaat noteerde en zeventiende werd in het kampioenschap, combineerde dat met zijn werk voor Mercedes in het DTM.



Door de bekendmaking van Venturi is de Formule E-grid voor komend seizoen zo goed als rond. Alleen Andretti moet nog laten weten wie de teamgenoot van António Félix da Costa wordt. De afgelopen twee jaar reed Robin Frijns voor de Amerikaanse formatie.



Formule E op Eurosport

Het nieuwe Formule E-seizoen begint in het weekend van 2 en 3 december met een double-header in Hongkong. De innovatie raceklasse is de komende drie seizoenen live te zien op Eurosport. De internationale sportzender heeft voor onder meer Nederland de exclusieve uitzendrechten gekocht, al wordt mogelijk een sublicentie verstrekt aan een 'free-to-air'-kanaal.Eurosport mocht afgelopen jaargang ook al Formule E-beelden in de Nederlandse huiskamers brengen, maar Ziggo Sport had destijds de liverechten voor alle sessies.