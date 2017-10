Renault bevestigt: Nissan neemt plaats over in Formule E

10:34 – Renault trekt zich terug uit de Formule E, zo heeft de Franse stal woensdagochtend officieel laten weten. Partner Nissan zal haar plaats per seizoen 2018-'19 innemen: de Japanse fabrikant had al laten weten haar entree te maken in de elektrische klasse, maar wilde nog niet verklappen wiens plaats er ingenomen zou worden.



"We hebben drie geweldige titels gescoord in de eerste drie seizoenen", laat Thierry Koskas, de vicepresident van het Sales en Marketing-orgaan van de Renault Groupe weten. "We zien uit naar een competitief vierde jaar en daarna gaan we divergeren."



Renault en Nissan hebben sinds 1999 een strategische partnerschap.