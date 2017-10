Overzicht: het onderlinge kwalificatieduel in de Formule 1

22 oktober 2017 – De belangrijkste rivaal van elke Formule 1-coureur is de rijder die hij naast zich in de pitbox ziet: zijn teamgenoot, de enige andere man met precies dezelfde wagen. Het eindklassement kan uiteindelijk als weerspiegeling worden gebruikt in de vergelijking wie de betere van de twee is, maar liefhebbers kijken graag naar de onderlinge kwalificatiestrijd. GPUpdate.net houdt gedurende het gehele seizoen de resultaten bij: dit is de tussenstand na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Let wel: dit is de uitslag van de kwalificatie, dus zonder eventuele latere gridstraffen.



Mercedes

Lewis Hamilton 12 - 5 Valtteri Bottas

Beste resultaat:

Hamilton P1 (elf keer)

Bottas P1 (twee keer)



Red Bull

Daniel Ricciardo 6 - 11 Max Verstappen

Beste resultaat:

Ricciardo P3 (twee keer)

Verstappen P2 (twee keer)



Ferrari

Sebastian Vettel 12 - 5 Kimi Räikkönen

Beste resultaat:

Vettel P1 (drie keer)

Räikkönen P1 (één keer)



Force India

Sérgio Pérez 11 - 6 Esteban Ocon

Beste resultaat:

Pérez P6 (één keer)

Ocon P5 (één keer)



Williams

Felipe Massa 14 - 2 Lance Stroll

Beste resultaat:

Massa P6 (twee keer)

Stroll P4 (één keer)



Lance Stroll 1 - 0 Paul di Resta

Beste resultaat:

Stroll P17 (één keer)

Di Resta P19 (één keer)



McLaren

Fernando Alonso 13 - 3 Stoffel Vandoorne

Beste resultaat:

Alonso P7 (één keer)

Vandoorne P7 (één keer)



Jenson Button 1 - 0 Stoffel Vandoorne

Beste resultaat:

Button P9 (één keer)

Vandoorne P10 (één keer)



Toro Rosso

Carlos Sainz 8 - 6 Daniil Kvyat

Beste resultaat:

Sainz P6 (één keer)

Kvyat P9 (één keer)



Carlos Sainz 2 - 0 Pierre Gasly

Beste resultaat:

Sainz P14 (één keer)

Gasly P15 (één keer)



Daniil Kvyat 1 - 0 Brendon Hartley

Beste resultaat:

Kvyat P12 (één keer)

Hartley P18 (één keer)



Haas

Romain Grosjean 11 - 6 Kevin Magnussen

Beste resultaat:

Grosjean P6 (één keer)

Magnussen P11 (één keer)



Renault

Nico Hülkenberg 16 - 0 Jolyon Palmer

Beste resultaat:

Hülkenberg P6 (één keer)

Palmer P10 (twee keer)



Nico Hülkenberg 0 - 1 Carlos Sainz

Beste resultaat:

Hülkenberg P15 (één keer)

Sainz P8 (één keer)



Sauber

Marcus Ericsson 2 - 0 Antonio Giovinazzi

Beste resultaat:

Ericsson P14 (één keer)

Giovinazzi P15 (één keer)



Marcus Ericsson 6 - 9 Pascal Wehrlein

Beste resultaat:

Ericsson P16 (twee keer)

Wehrlein P13 (één keer)