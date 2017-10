Belabberde wedstrijd voor kansloos Sauber op Suzuka

13:56 – De malaise bij Sauber blijft maar aanhouden: ook in Japan reed de Zwitserse stal hopeloos achteraan. Marcus Ericsson zag de finishvlag uiteindelijk niet eens vanwege een eigen fout, Pascal Wehrlein kwam op grote achterstand als allerlaatste onder het zwartwit-geblokt door.



"Een teleurstellend resultaat voor mij", kijkt Ericsson terug op de race op het circuit van Suzuka. "Het begin van de race ging vrij goed, ik kon wat posities winnen na de start. Helaas ging ik er door een eigen fout af in bocht negen en eindigde mijn race in de omheining."



Ook teammaat Wehrlein kijkt allerminst blij terug op de zestiende krachtmeting van het seizoen. "Ik kan niet tevreden zijn met de uitkomst van de race in Japan. Ik had problemen met de balans van de wagen, dit heeft mijn hele race aangetast. Pushen was haast onmogelijk, ik kon niet zo hard rijden als normaal gesproken. De data zal uitvoerig gecheckt worden om oorzaken te achterhalen. Al met al een teleurstellende race."



Teambaas Frédéric Vasseur onderstreept de woorden van zijn coureurs. "Het was een moeilijke race voor ons", spreekt de Fransman. "Marcus had een bemoedigend tempo, maar hij kwam wijd en vloog eraf in bocht negen. Pascal scheen contact te hebben gemaakt met een andere wagen in de eerste ronde, we moeten analyseren in hoeverre zijn bolide was beschadigd."



Sinds in te zijn gehaald door het team van McLaren bezet Sauber de laatste plaats in het kampioenschap bij de constructeurs, de Zwitserse stal heeft dankzij twee puntenfinishes van Wehrlein vijf puntjes op haar conto.