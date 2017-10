Toekomst Alonso nog ongewis, hint naar Le Mans-deelname

12:55 – Voor wie Fernando Alonso in 2018 gaat rijden is nog altijd een vraag: de Spaanse McLaren-coureur meldde gedurende de gehele zomer vanaf september na te gaan denken over zijn toekomst, maar na zes weken brainstormen heeft de 36-jarige nog steeds geen knopen doorgehakt. Het veroveren van de Triple Crown of Motorsport is iets wat Alonso hoog op zijn verlanglijst heeft staan en zodoende zou hij weleens zijn opwachting kunnen maken in Le Mans.



Eerder dit seizoen verraste de Spanjaard door de Grand Prix van Monaco over te slaan, om zijn opwachting te maken tijdens de legendarische Indianapolis 500. In de Verenigde Staten leverde Alonso een dijk van een race af, die vroegtijdig een halt toe moest worden geroepen vanwege motorische panne. De tweevoudig wereldkampioen liet direct weten terug te willen keren op de Brickyard, al zal dat waarschijnlijk niet in 2018 gebeuren.



"Het zal een interessant jaar worden voor de autosportfans", laat Alonso weten in een Q&A op zijn Instagram-pagina. "Ik heb de IndyCar-kalender gezien en deelnemen aan het complete kampioenschap is niet iets wat ik op korte termijn ambieer. De Indianapolis 500 is een geweldige race waaraan ik in de toekomst zeker nog een keer wil deelnemen, maar wanneer die toekomst is, weet ik nog niet."



Wat wel een mogelijkheid kan zijn, is deelname aan de 24 uur van Le Mans. Alonso liet zich in een eerder stadium al ontvallen graag de langeafstandsrace te rijden, naar verluidt was de Spanjaard in 2015 zelfs dichtbij een overeenkomst met Porsche. Uiteindelijk zou Formule 1-conculega Nico Hülkenberg het besproken zitje innemen: de Duitser wist de legendarische 24-uurswedstrijd zelfs op zijn naam te schrijven.



"Ik heb al vaak gezegd om de beste rijder in de wereld te willen zijn", zegt Alonso. " Om dat te bereiken moet je in verschillende wagens rijden, in verschillende series, in verschillende tijdperken. De Triple Crown staat hoog op de prioriteitenlijst en daar wordt aan gewerkt", hint hij cryptisch naar een deelname op het Circuit de la Sarthe.



In 2014 mocht Alonso al eens zijn opwachting maken in Noord-Frankrijk, al deed hij dat niet achter het stuur van een WEC-wagen: de Spanjaard zwaaide met de startvlag ter indicatie van het begin van de race.