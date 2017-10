Norris pakt F3-titel met tweede plek op Hockenheim

11:31 – Het zat er al enige tijd aan te komen, maar nu is het officieel: Lando Norris is de nieuwe Europees Formule 3-kampioen. De talentvolle Brit van Carlin domineerde het hele seizoen en deelde tijdens de eerste race in Hockenheim de genadeklap uit. Norris greep de titel met een tweede plaats achter Joel Eriksson.



De protegé van McLaren is daarmee niet meer te achterhalen in de twee afsluitende races. Norris kon de titel vorige maand op de Red Bull Ring in Oostenrijk al veiligstellen, maar toen gooide een uitvalbeurt nog roet in het eten. Ditmaal liet de 17-jarige Brit zicht de kaas echter niet van het brood eten. Zijn tweede plek bleek ruim voldoende voor het kampioenschap.



Norris vertrok ook vanaf die tweede positie, maar hij kende geen geweldige start. De Brit zakte meteen weg naar de derde plek en toucheerde zelfs nog even met de teruggevallen polesitter Callum Ilott. Het deed de McLaren-junior echter geen pijn, aangezien zijn titelrivaal Maxilian Günther vanaf de twaalfde plek naar voren moest komen.



Maar Günther was niet de enige die naar voren kwam. Norris had namelijk zelf ook zijn duivels ontbonden. Hij verschalkte de sterk gestarte Ferdinand Habsburg met een fraaie manoeuvre en reed vervolgens het gat naar leider Eriksson gestaag dicht. Een echt gevecht om de leiding was echter te veel gevraagd. De Zweed hield het gat op een kleine seconde en trok derhalve aan het langste eind.



Achter Norris wist Hasburg beslag te leggen op de laatste podiumplaats. Hij reed na het gevecht met Norris een vrij eenzame race en kon enkel concluderen dat P3 het maximaal haalbare was. Polesitter Ilott en Daruvala completeerden de top vijf. Günther zag zijn rivaal Norris de titel pakken en moest zichzelf tevreden stellen met een schamel puntje op P10.



In het kampioenschap zit er een gapend gat tussen Norris en zijn eerste belanger: 429 punten om 358 punten. Die naaste belager is na vandaag trouwens niet meer Günther, maar juist Eriksson. De Zweed veroverde met zijn zege de tweede plek in het kampioenschap. Met nog twee races op Hockenheim voor de boeg is dat gevecht echter nog volledig open. Dit geldt niet voor de titel. Die behoort maar aan één man: Lando Norris.



De tweede Formule 3-race op Hockenheim begint zaterdagmiddag om 17.15 uur.