Abiteboul: "Renault heeft probleemloos weekend nodig"

14:45 – Volgens Renault-teambaas Cyril Abiteboul heeft Renault in Amerika per se een probleemloos weekend nodig om de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap binnen te slepen. Die vijfde plek is voor Renault het doel voor dit seizoen in een langetermijnplan, dat de Franse renstal uiteindelijk weer naar de titel moet leiden.



Maar om dit doel te halen, moet er nog wel heel wat gebeuren. Nadat Haas de Fransen is gepasseerd, bezet Renault momenteel namelijk een schamele achtste plaats in het constructeurskampioenschap. "De Grand Prix in Amerika is voor ons dan ook erg belangrijk om in de race voor plek vijf te blijven", voert Abiteboul de druk op.



"We zijn erg teleurgesteld dat we tijdens de afgelopen races slecht scoorden en onze concurrenten zo kansen gaven. We zijn bovendien veel punten misgelopen door betrouwbaarheidsproblemen en moeten in Austin eens een probleemloos weekend hebben", zet de Fransman zijn eerdere statements kracht bij.



Naast het debuut van Carlos Sainz Jr. put Abiteboul ook vertrouwen uit enige updates aan de diffuser en aan het bodywork van de R.S.17. "Onze auto zal zeker sterker zijn na deze updates. Het is daarom echt cruciaal dat we nu punten gaan scoren", besluit hij zijn vooruitblik op het raceweekend in Austin.