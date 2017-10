Weekendschema: hoe laat zijn welke races en kwalificaties?

11:00 – De actie vindt dit weekend plaats in de ochtend- en avonduren. Waar de Formule 1 actief is op het Circuit of the Americas in de Verenigde Staten, vertonen de coureurs uit de MotoGP en Super Formula hun kunsten op respectievelijk het Australische Phillip Island en het Japanse Suzuka. Zoals voor elk weekend stelt GPUpdate.net een spoorboekje samen.



Vrijdag 20 oktober

Zaterdag 21 oktober

Zondag 22 oktober

17:00-18:30 uur: Formule 1- eerste vrije training21:00-22:30 uur: Formule 1- tweede vrije training04:35-05:15 uur: Moto3- kwalificatie06:10-06:25 uur: MotoGP- eerste kwalificatie06:35-06:50 uur: MotoGP- tweede kwalificatie06:50-07:45 uur: Super Formula- kwalificatie07:05-07:50 uur: Moto2- kwalificatie18:00-19:00 uur: Formule 1- derde vrije training23:00-00:00 uur: Formule 1- kwalificatie02:25 uur: Super Formula- race 104:00 uur: Moto3- race05:20 uur: Moto2- race07:00 uur: MotoGP- race07:20 uur: Super Formula- race 221:00 uur: Formule 1- raceHet overzicht bevat louter de Nederlandse tijden en de raceklassen die op GPUpdate.net te volgen zijn.