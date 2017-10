Hamilton: "Dwaas om nu over kampioenschap te praten"

19:55 – Met een voorsprong van liefst 59 punten ten opzichte van titelrivaal Sebastian Vettel zien de kansen van Lewis Hamilton om wat betreft een vierde wereldtitel er bijzonder rooskleurig uit. De 32-jarige Brit, die in de vijf wedstrijden die na de zomerstop werden verreden viermaal wist te winnen, is echter wars van het gepraat over een mogelijke titelbeslissing in de Verenigde Staten. Hamilton zou komende zondag al wereldkampioen kunnen worden - als de Mercedes-coureur zegeviert en Vettel finisht niet hoger dan P6, dan is het beslist.



"Oprecht - ik denk dat het dwaas is om nu over het kampioenschap te praten", liet Hamilton op de Amerikaanse donderdagochtend weten in de persconferentiezaal. "Je kan niet verwachten dat Ferrari het wederom lastig gaat hebben, ze zullen er vanaf het begin af aan bijzitten. Ze zullen rap zijn, maar ook wij zullen ons mannetje staan", klonk de Brit strijdvaardig.



"Het kampioenschap zal in de komende vier Grands Prix worden beslist en het zou me werkelijk niets uitmaken in welke race het gebeurd, zolang ik het maar weet te beslissen. Mijn prioriteit is om hier te winnen, helemaal aangezien er in dit land het nodige gaande is", slingerde Hamilton een politiek getinte opmerking de zaal in. De Brit werd in de persconferentie overigens meermaals gevraagd of hij zondag bij het spelen van het volkslied een zogenaamde knee zou nemen, oftewel een van zijn knieën op de grond plaatsen. Dit is een, met name in de VS, meer geziene protestactie tegen politieke inmenging in de sport. "Daar heb ik nog niet echt over nagedacht", antwoordde Hamilton op een van de vragen omtrent het symbolische gebaar kort.