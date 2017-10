F3-rijder Ilott toegevoegd aan Ferrari Driver Academy

22:50 – De 18-jarige Callum Ilott is vanaf heden onderdeel van de Ferrari Driver Academy, zo maakte de legendarische Italiaanse stal donderdagavond bekend. Ilott reed afgelopen seizoen in het Europese Formule 3-kampioenschap en wist daarin zesmaal te zegevieren - de jongeling besloot de titelstrijd uiteindelijk achter Lando Norris, Joel Eriksson en Maximilian Günther op een vierde plaats.



"De Ferrari Driver Academy is in haar nopjes met het aanstellen van Ilott, een veelbelovend jong talent", valt er in een persverklaring te lezen. "Ilott schuift aan in een team met Charles Leclerc, Antonio Fuoco, Guan Yu Zhou, Giuliano Alesi, Marcus Armstrong en Enzo Fittipaldi." De Chinees Zhou was afgelopen seizoen een van de teammaten van Ilott bij Prema in de Formule 3: de leeftijdsgenoot van de Brit kwam niet verder dan een achtste plaats in de eindrangschikking.



Ilott mocht tijdens het Britse Grand Prix-weekend zijn kunsten vertonen in de Formule 2: meer dan een negentiende en een veertiende plaats zat er niet in het vat voor de talentvolle Brit.