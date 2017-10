Ricciardo nog zonder contract na 2018: "Geen zorgen"

23:11 – Waar Red Bull-teammaat Max Verstappen eerder vandaag (vrijdag) werd bevestigd voor de seizoenen 2019 en 2020, is de toekomst van Daniel Ricciardo na volgend jaar nog onzeker. De 28-jarige Australiër, die sinds 2014 uitkomt voor de Oostenrijkse stal, maakt zich echter niet al teveel zorgen over wat er nog gaat gebeuren. "Wat er na 2018 gebeurt zien we in 2018 wel."



"Ik weet het niet, om eerlijk te zijn heb ik nergens nee tegen gezegd", antwoordt Ricciardo op de vraag of er al gesprekken zijn geweest over een nieuw Red Bull-contract. "Het is nog vroeg om over de toekomst te praten. Veel mensen hebben het al over het silly season van 2018, maar daar hoeven we het volgend jaar pas over te hebben. Ik denk dat ik de positieven uit het nieuws van Max kan halen - hij en zijn management hebben blijkbaar vertrouwen in het team en ik ben hier volgend jaar sowieso ook nog, dus we kunnen op dezelfde voet doorgaan als waar we nu mee bezig zijn."



Ricciardo denkt niet dat Verstappen een andere behandeling geniet omdat hij records omtrent leeftijd kan verbreken. "De media geven Max natuurlijk veel aandacht en ik probeer dat heus niet bij hem weg te nemen, zo werkt het nu eenmaal. Hij heeft al aardig wat records verbroken, maar het belangrijkste is dat er teamintern geen verschillen worden gemaakt."