Vettel rijdt weinig maar heeft vertrouwen voor kwalifcatie

23:23 – Ook al eindigde Sebastian Vettel de vrijdag op het Circuit of the Americas op een derde plaats, de nummer twee van het huidige wereldkampioenschap kwam met name in de tweede oefensessie amper tot het rijden van ronden toe. Waar kilometervreter Brendon Hartley liefst 41 rondjes reed, kwam Vettel slechts tot een aantal van elf.



"Ik heb niet veel kunnen rijden vandaag", verzucht Vettel, "maar gelukkig wist Kimi Räikkönen wel de nodige ronden te rijden. Daar kan ik nog genoeg van leren. We nemen met maar gewoon zoals het is en proberen ervoor te zorgen dat de wagen op de zaterdag in optimale staat is. Ik denk oprecht dat we snel kunnen zijn in de kwalificatie", klinkt de viervoudig wereldkampioen opgewekt.



"Het is hier wat hobbeliger, ik denk dat de aardbodem hier wat lossig is", kijkt Vettel naar de veranderende circuitsomstandigheden ten opzichte van vorige jaren. "Toch voel ik me comfortabel. Ja, we hebben wat ronden gemist, maar na een aantal snelle ronden op zaterdag zal het al beter gaan."