Alonso baalt van verloren tijd op vrijdag: "Dit is vrij pijnlijk"

9:45 – Fernando Alonso wilde de vrijdag in Austin graag aangrijpen voor het testen van nieuwe onderdelen, maar zag de eerste vrije training figuurlijk in het water vallen door een hydraulisch probleem. "Dit is vrij pijnlijk. Zeker omdat we veel nieuwe onderdelen wilden testen, ook met het oog op volgend jaar", baalde de Spanjaard .



"We probeerden deze verloren tijd tijdens de tweede training nog wel goed te maken, maar dat bleek moeilijk. Hierdoor denk ik dat we enkele onderdelen in Mexico opnieuw zullen moeten testen", analyseerde Alonso zijn tegenvallende vrijdag na afloop van de tweede oefensessie op het Circuit of the Americas.



In die tweede vrije training klokte hij echter wel 'gewoon' de zevende tijd. Hierdoor koestert de tweevoudig wereldkampioen wel degelijk hoop op een succesvol weekend in de Verenigde Staten. "Ik denk dat we hier nog wel meer uit de auto kunnen halen. Er vallen zeker nog wel enkele tienden te winnen", hoopt hij op een goede zaterdag.



"We weten sowieso al dat Verstappen en Hülkenberg gridstraffen krijgen. Dus als we Q3 halen, kunnen we wel eens mooi opschuiven. En ook als we Q3 net niet weten te halen, zou het erg gunstig kunnen zijn om vanaf plek acht of negen met nieuwe banden te starten", nam de Spanjaard alvast enkele scenario's voor de rest van het weekend door.