Vettel tevreden met P2: "Meestal goed tempo in race"

22 oktober 2017 – Sebastian Vettel is tevreden met zijn optreden in de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Duitser klokte zaterdag een 1.33.347 op het Circuit of the Americas en zette zijn Ferrari daarmee op P2. De poleposition ging met een 1.33.108 naar zijn titelrivaal Lewis Hamilton.



"Ik ben hier heel blij mee", reageerde Vettel na afloop van de kwalificatie. "Ik miste het juiste ritme een beetje, zeker wat betreft de verandering van sector 1 naar 2. Dat was een beetje tricky met de wind. Maar in de laatste run, toen het erom ging, kregen we het voor elkaar."



Vettel knokt in Austin voor zijn laatste kans in de titelstrijd. Met nog vier races te gaan heeft hij 59 punten achterstand op Hamilton. Vettel mag zondag in de race niet meer dan vijftien punten inleveren op de Brit om de strijd om het kampioenschap open te houden. "Over het algemeen hebben we een goed tempo in de race, dus het is goed om op de voorste startrij te staan. In de kwalificatie komen we nog wel iets tekort. Lewis heeft een geweldige ronde gereden, maar ik kijk uit naar morgen", aldus de viervoudig wereldkampioen. "Het zou fijn zijn om de resterende races te winnen, maar we bekijken het van dag tot dag."