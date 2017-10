Zesde tijd Verstappen: "Voor mijn gevoel was deze ronde ruk"

22 oktober 2017 – In de vrije trainingen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten zat Max Verstappen er prima bij, maar tijdens de allesbepalende kwalificatie kwam de Nederlandse Red Bull-coureur niet verder dan een zesde tijd. Vanwege zijn forse gridstraf zal het waarschijnlijk een achttiende startplaats worden voor Verstappen, die bepaald niet te spreken was over zijn laatste kwalificatieronde.



"Dit was niet helemaal top, voor mijn gevoel was deze ronde ruk", laat Verstappen in niet misverstane bewoording weten voor de camera van Ziggo Sport. "Ik maakte een fout in de laatste sector en verloor daar twee à drie tienden mee. Dat is jammer, anders sta je dichtbij Sebastian Vettel (die uiteindelijk tweede werd, red.). Hier kan je niets meer aan veranderen en je start toch achteraan, maar het was fijner geweest als de kwalificatie goed was gegaan."



Door harde windstoten was het enigszins lastig om een vlekkeloze ronde af te werken, zo vertelde ook polesitter Lewis Hamilton kort na het besluit van de kwalificatie. "Het was niet makkelijk", weet Verstappen daarover, "in sommige bochten had je ineens wat meer overstuur, de auto glijdt iets meer dan dat-ie op vrijdag deed. Maar ook wat dat betreft geldt dat het voor iedereen hetzelfde is", klinkt de Nederlander nuchter.



Verstappen zal de race op het Circuit of the Americas aanvangen op de supersoft, in tegenstelling tot de top negen, die allen op ultrasofts moeten starten. De Red Bull met startnummer 33 had in Q2 namelijk de band met de rode wang gemonteerd.