Hamilton acht veroveren wereldtitel nog 'onwaarschijnlijk'

22 oktober 2017 – Kwalificatiewonder Lewis Hamilton sloeg op de baan waar hij een prachtig verleden heeft toe: op het Circuit of the Americas in Texas reed de Mercedes met nummer 44 naar de elfde pole in zeventien wedstrijden. De Britse WK-leider is het hele weekend al oppermachtig en kijkt met smart uit naar de wedstrijd van zondag. Ondanks dat Hamilton het kampioenschap zou kunnen veroveren, wil de titelhouder van 2008, 2014 en 2015 liever niet aan een beslissing denken.



"Dat is hoogst onwaarschijnlijk", spreekt Hamilton kort na de kwalificatie, waarin hij met een 1.33.108 naar de 72ste pole van zijn carrière is gevlogen. Titelrivaal Sebastian Vettel, die in de tussenstand op 59 punten achterstand staat, wist de tijd van zijn concurrent tot op 25 honderdsten te benaderen. Als Hamilton kampioen wil worden in de Verenigde Staten, dan zal hij het gat naar Vettel moeten vergroten naar 75 punten. Een zege zou volstaan als de Ferrari-coureur niet verder komt dan P6.



"Met de kwaliteiten van Sebastian in het achterhoofd zie ik dat niet gebeuren. Vergeet niet dat het een viervoudig kampioen betreft", complimenteert Hamilton zijn rivaal. "Vettel heeft het hier zojuist geweldig gedaan door de Ferrari gewoon weer op P2 te plaatsen en behalve als hij een domme fout maakt, gaat het kampioenschap hier niet beslist worden."



Over zijn rondje had Hamilton ditmaal genoeg te vertellen. "Met deze windstoten was de baan erg lastig. We hadden te maken met wind op de kop en wind in de rug, dat verschilde per bocht. Je moest de hele tijd aanpassen, maar dat is wat het juist zo mooi maakt. Ik houd van deze baan en ik houd ervan om je wagen tot het uiterste te pushen."



In 2012, 2014, 2015 en 2016 zegevierde Hamilton in Texas: slechts in 2013 wist de Brit niet te winnen, destijds kwam hij als vierde over de eindstreep.