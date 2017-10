Räikkönen: "Was lastig om één goed rondje te rijden"

22 oktober 2017 – Kimi Räikkönen sloot de kwalificatie op het Circuit of the Americas zaterdag af op de vijfde plaats. Met een 1.33.577 reed de Ferrari-coureur dezelfde tijd als Daniel Ricciardo, maar omdat hij dat op een later moment deed, moet hij zondag voor de race achter de Australiër aansluiten.



Na de eerste run in Q3 meldde Räikkönen via de radio dat zijn ronde 'shit' was. Ook over zijn tweede poging in het allesbepalende segment was de Fin niet geheel tevreden. "Ik denk wel dat er meer had ingezeten", sprak hij na afloop bij Sky Sports. "Het was een beetje tricky om een goede ronde te rijden. Op sommige punten van het circuit ging het oké, maar op andere plaatsen had ik het lastig. Het was moeilijk om één goede ronde te rijden. Dit is niet slecht, maar het had nog iets beter gekund."



Räikkönen staat vijfde in de WK-stand. Hij heeft 44 punten achterstand op nummer vier Ricciardo. De Fin veroverde exact tien jaar geleden zijn eerste en enige wereldtitel.