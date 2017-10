Ricciardo binnen halve tel van pole: "Niet verwacht"

22 oktober 2017 – In de laatste vier seizoenen was Daniel Ricciardo in de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten altijd sneller dan zijn teamgenoot en die reeks gaf hij zaterdag een vervolg. De Australiër ging op het Circuit of the Americas naar de vierde tijd, waar zijn Red Bull-collega Max Verstappen bleef steken op de zesde tijd. In de trainingen had de Nederlander nog de overhand.



"Ik heb dit altijd al een leuke baan gevonden. Het is een uitdagend circuit en de wind maakte het tricky. Uiteindelijk hebben we het toch heel goed voor elkaar gekregen, dat was ontzettend leuk", aldus Ricciardo na afloop bij Sky Sports. "Ik had niet verwacht dat ik een halve seconde binnen de poleposition zou zitten." Hamilton veroverde de pole met een 1.33.108, Ricciardo reed een 1.33.577. De Red Bull-rijder klokte dezelfde tijd als Kimi Räikkönen, maar deed dat op een eerder moment en start daarom voor de Fin.



In het eerste kwalificatiedeel kwam Ricciardo niet verder dan de elfde tijd. Ook in de vrije trainingen had de coureur uit Perth het lastig. "Maar toen hem erom ging, hebben we de pace gevonden. Hopelijk gaan we een goede race tegemoet", vervolgde Ricciardo, die rondliep met 'stars and stripes'-schoenen. "Haha ja, het zou een leuke 'shoey' kunnen worden morgen."