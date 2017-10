Drie plaatsen straf voor Magnussen na hinderen Pérez

22 oktober 2017 – Niet Max Verstappen of een van de andere vier wegens het wisselen van motoronderdelen bestrafte coureurs zal achteraan starten tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten - de rode lantaarn zal worden gedragen door Kevin Magnussen. De Deen zag zijn zaterdag van kwaad tot erger verlopen toen de wedstrijdleiding hem een straf van drie plaatsen gaf, vanwege het hinderen van Sergio Pérez.



Magnussen was in de kwalificatie niet verder gekomen dan de allerlaatste tijd - zelfs de Saubers en debutant Brendon Hartley wisten de 25-jarige Deen nog voor te blijven in de allesbepalende tijdtraining. Met dank aan de uitgedeelde gridstraffen zou Magnussen stijgen naar een zeventiende plaats, maar door de straf kukelt de Haas-rijder terug naar de allerlaatste plaats.



Teammaat Romain Grosjean kwam tot een veertiende tijd en zal als twaalfde van start gaan op het Circuit of the Americas, waar werkgever Haas F1 haar thuisrace heeft. Vorig jaar wist de Amerikaanse stal één puntje op eigen bodem te scoren: Grosjean werd destijds tiende.