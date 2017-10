Sainz knap naar P8: "Ik heb er echt van genoten"

22 oktober 2017 – Carlos Sainz is uitstekend voor de dag gekomen in zijn eerste kwalificatie in de kleuren van Renault. De Spanjaard, afkomstig van Scuderia Toro Rosso, werd zaterdag met een 1.34.852 achtste in de allesbepalende tijdtraining op het Circuit of the Americas. Voor de race wordt dat P7, aangezien Max Verstappen een gridstraf krijgt wegens het wisselen van meerdere power unit-elementen.



"Ik heb er echt van genoten", sprak Sainz na afloop van de kwalificatie bij Sky Sports. Voor de sessie had Renault nog wat wijzigingen doorgevoerd aan zijn auto. "Het was niet gemakkelijk, want ik wist niet hoe de wagen op die aanpassingen zou reageren." In Q3 deed Sainz in tegenstelling tot de rest slechts één run, desondanks liet hij Fernando Alonso en Sergio Pérez achter zich.



Met zijn achtste tijd presteerde Sainz iets dat zijn voorganger Jolyon Palmer in geen van de voorgaande zestien kwalificaties lukte: Nico Hülkenberg verslaan. De Duitser plaatste zich wel voor Q2, maar reed daarin geen meter omdat hij toch twintig plaatsen achteruit gaat op de startopstelling wegens het laten vervangen van verschillende motorcomponenten. "Ik ben zonder al te veel intenties naar hier gekomen. Ik wil gewoon zo snel mogelijk zijn in deze auto", aldus Sainz.



"Ik heb de progressie van Renault dit jaar heel nauw in de gaten gehouden", ging Sainz verder. "Ik stond echt te popelen om bij dit team aan te sluiten, want ze hebben zich in de loop van het jaar enorm ontwikkeld. Ze bevinden zich nu in een uitstekende positie en vechten met Force India." Bij de constructeurs staat Renault op de achtste plaats, waar het op de vijfde plek mikt. Het heeft 24 punten minder dan nummer vijf Williams. Het gat naar nummer vier Force India bedraagt 105 punten.