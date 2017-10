Gridstraflijst wordt langer: Stroll drie plaatsen achteruit

22 oktober 2017 – Lance Stroll is niet ontkomen aan een gridstraf: de 18-jarige Canadees reed volgens de wedstrijdleiding hinderlijk in de weg toen Romain Grosjean hem tijdens het eerste kwalificatiesegment in wilde halen en zodoende is besloten om Stroll drie plaatsen achteruit te zetten.



Stoffel Vandoorne, Max Verstappen, Nico Hülkenberg en Brendon Hartley kregen in een eerder stadium al een gridpenalty opgelegd wegens het wisselen van motorcomponenten: Kevin Magnussen werd naar achteren geplaatst vanwege het hinderen van Sergio Pérez.



De gridstraf van Stroll betekent dat de Canadees zondag nog achter Max Verstappen van start zal gaan: de Nederlander schuift op naar een zestiende plaats, de Williams van de jongeling mag op de zeventiende positie aanvangen.