Horner tevreden: "Prima kwalificatie, vooral van Ricciardo"

10:00 – Op basis van de vrijdag en zaterdag lijkt het voor Red Bull moeilijk te worden om Mercedes op pure snelheid te kloppen. Maar de stal uit Milton Keynes heeft al eerder aangetoond dat de racepace op zondag erg sterk is. Teambaas Christian Horner kan dan ook leven met kwalificatie van zijn coureurs.



"Al met al is dit een prima kwalificatie, zeker voor Daniel (Ricciardo, red.). Hij heeft in Q3 het maximale uit de auto gehaald door Kimi de vierde plek afhandig te maken en zichzelf op die tweede startrij neer te zetten", looft Horner zijn Australische coureur. Het verschil met Räikkönen was echter zo miniem dat de tijden tot in duizendsten gelijk waren.



"Max (Verstappen, red.) maakte jammer genoeg een foutje in de laatste sector, hetgeen hem wat tijd kostte. Maar het maakt eigenlijk niet zo veel uit, aangezien hij toch toch sowieso achteraan op de grid zal staan", refereert Horner aan de vijftien plaatsen gridstraf voor de jonge Nederlander. Verstappen zal de race daardoor als zestiende aanvangen.



Ondanks deze beroerde startpositie ziet Horner voor zijn pupil nog wel degelijk kansen op een goed resultaat. "Het Circuit of the Americas biedt genoeg inhaalmogelijkheden en onze coureurs zijn qua inhaalmanoeuvres niet bepaald verlegen. We hopen daarom dat beide coureurs zondag een goede indruk kunnen achterlaten tijdens de race", besloot Horner hoopvol.