Alonso verrast zichzelf: "Dit is een mooie kans op punten"

11:15 – Fernando Alonso verraste zichzelf met zijn optreden tijdens de kwalificatie in Austin. De Spanjaard haalde Q3 en klokte daarin de negende tijd. Door de gridpenalty van Max Verstappen begint hij de race zelfs als achtste. "Dit was een mooie verrassing", reageerde hij opgetogen.



"Voordat we naar Amerika gingen, hadden we zorgen over hoe competitief we hier zouden zijn. Maar zo gauw als we de baan op gingen, presteerden we meteen goed. We hebben enkele updates meegenomen en die werken goed", probeerde Alonso met een verklaring te komen.



"In warme omstandigheden als vandaag presteert onze auto vooral goed. De ronde in Q2 was sterk en door de gridstraf van Verstappen mogen we zondag de race zelfs als achtste starten. Dat betekent volgens mij een mooie kans op punten", keek hij alvast hoopvol vooruit op 'raceday' in Texas.



Toch is het nog niet allemaal rozengeur en maneschijn. "We komen op de rechtste stukken nog steeds tekort en dat kan link zijn als we in de eerste ronde in een groepje zitten. Maar later in de race moeten we in de snelle bochten een gaatje kunnen slaan, om dan iets beter te verdedigen", was hij in zijn hoofd al met de race bezig.